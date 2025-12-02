高餐大師培中心攜手附中 陪伴高雄弱勢生探索職涯方向

國立高雄餐旅大學師資培育中心近日於國立高雄餐旅大學附屬高級中等學校舉辦「料理的第一堂課-從『興』出發」服務學習活動，邀請高雄市弱勢家庭之學子共二十二位國中生參與，該活動以透過體驗找到「興趣」、從「興趣」建立自信為核心理念，結合專業西餐實作、特色飲品調製、團體互動遊戲及職涯啟發，引導弱勢家庭學生在溫馨且充滿支持的學習環境中，看見自我可能，勇於探索未來方向。(見圖)

主辦單位今(二)日說明，該活動由高餐大師資培育中心統籌規劃與專業指導，高餐大附中烹調技術科三年級學生擔任「小老師」職責，負責教學引導與全程陪伴；高餐大師培生以大手攜小手的方式，於活動前進行完整之教學演練、課程流程設計、教材準備及場地布置，於實務中學習教學技巧與團隊合作，實踐「以學促教、以教促學」之教育理念，展現技職教育培育成果。

料理的第一堂課-從「興」出發，活動過程中在熱絡的破冰遊戲中揭開序幕，迅速拉近國中生與小老師間的距離，營造良好互動氛圍；接續進行三項主題料理實作，包括義式番茄雞肉貓耳麵、漸層葡萄柚氣泡奶蓋飲及香蕉巧克力鬆餅。國中生於專業廚藝教室內，從備料、烹調至擺盤，全程在小老師細心指導下親手完成，不僅學習到基本烹飪技能，更在過程中建立自信，享受完成料理的成就感。

活動尾聲安排感恩分享與反思環節，參與學生皆能踴躍回饋自身收穫，參與弱勢家庭國中學生表示首次發現自己對料理有著濃厚的興趣，也有重新認識技職教育的多元與專業；而高職生亦從陪伴與教學歷程中，看見自身成長，體會引導他人的價值，進一步深化對未來職涯的認同。

國立高雄餐旅大學副校長暨師資培育中心教師馮莉雅教授指出，該活動不僅為國中生提供接觸技職教育的寶貴機會，也讓技高生在真實情境中展現專業、培養教學與溝通能力；未來高餐大師培中心將持續推動跨校與跨領域合作，深化服務學習實踐，將技職教育帶入更多校園與社區，陪伴更多學子探索潛能、確立方向，讓教育成為照亮未來的穩定力量。

國立高餐大附中校長陳森杰強調，高職學生在三年學習歷程中，由受教者轉化為引導者，將所學分享予國中生，不僅展現其專業實力，更體現技職教育「做中學、學中做」的精神，令人深感欣慰。