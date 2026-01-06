高餐大師培生攜手餐大附中 帶領國小學童揭密美味
記者鍾和風/高雄報導
廚房不僅是烹飪場所，更是充滿驚奇的科學實驗室！國立高雄餐旅大學師資培育中心日前策劃「從科學到廚房：揭密美味的黃金秘訣」服務學習活動，攜手高餐大附中與小港區漢民國小，展開一場別開生面科學料理之旅。
大手帶小手領略廚藝及科學原理，廚房充滿溫馨。(圖/高餐大提供)
活動由高餐大師培生葉嘉文、陳玟惠與陳菀瑜發揮專業創意策劃，並在高餐大馮莉雅教授、何糧朱老師，以及餐大附中辛政霖、楊珮菁老師的指導下順利推動。活動跳脫傳統「按圖索驥」的食譜教學，核心目標在於將深奧的化學反應轉化為生活化的語言，讓科學真正走入學生的日常。活動特色在於「教育傳承」，由高餐大師培生設計課程、餐大附中高二學生擔任「小老師」，帶領漢民國小五年級學童親動手製作「舒肥雞胸沙拉」、「焦糖布丁」與「西式玉米濃湯」。
高餐附中學生詳細講講烹調中蘊含的科學原理。(圖/高餐大提供)
揭密三大科學反應，從原理到餐桌的美味體驗，在餐大附中大哥哥、大姊姊的引導下，學童們不僅練習切菜與擺盤，更在實作中觀察食物的質地變化，學習料理背後的科學奧秘，梅納反應在於了解肉類在加熱時如何產生迷人的誘人香氣；焦糖化反應： 探索糖分受熱後如何轉變為金黃色澤與獨特甜香；糊化與舒肥法： 觀察濃湯如何變濃稠，並理解低溫熟成如何保持肉質軟嫩。
高餐大師培團隊發揮專業，帶領漢民國小學童揭開科學料理面紗。(圖/高餐大提供)
擔任總策劃的師培生團隊指出，許多孩子在學校或家庭較少有完整的廚房實作機會，透過將困難的科學概念簡化為生活實例，角色互換與成長，讓師培生與高職生的教學實踐，能讓學習變成一場有趣的共享盛宴。對餐大附中的學生而言，這也是一次寶貴的成長契機。參與的高職生分享：「原本擔心概念太難小朋友會沒興趣，但在互動過程中發現他們對新事物充滿好奇。透過教導別人，我們也學習到如何轉化知識並與不同年齡層的孩子溝通。」
高餐大師培中心長期推動服務學習，本次結合大學、高中與小學的「三級跨校合作」，不僅落實了在地社區關懷，更展現了餐旅教育結合科學素養的無限可能。這場活動成功讓料理成為連結知識與情感的最佳橋梁，為三校師生留下深刻且美味的回憶。
其他人也在看
失控房仲! 車輛長期停放無法看房竟砸車洩憤
社會中心／綜合報導不滿車輛長期停放，竟然砸車洩憤！台北市中山區一名房仲，不滿物件前方，被一輛自小客車長期停放，導致他沒有辦法帶看房子，竟然趁著下班經過時，多次砸車，把車子砸到如同廢棄車輛。5號凌晨，他還把自己的車開來，堵在巷口，遭到員警開單，結果房仲加碼指控，在管束過程中，被員警打傷。男子手裡拿著手機，一邊大聲咆哮，一邊錄影，直指眼前這輛車體嚴重凹陷、擋風玻璃全碎的銀色自小客車，明明就像報廢車，卻停在巷子裡，浪費停車空間。原來這名男子，是轎車前這一棟房屋的房仲，他指控這條巷弄，並沒有劃設紅黃線，卻被警方開妨礙通行，更指控警方對他說，先開單，再去申訴。房仲鄭先生表示，他說我沒有辦法讓它出來，他給我開了單，但並不是這樣子啊，我根本就沒有擋到他的路啊，我停這邊，怎麼可能擋到他的車。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／民視新聞）事發在台北市中山區，松江路的巷子裡。一名鄭姓房仲，受高齡90多歲的屋主委託賣房。不料，這棟房子的前方，有一輛銀色轎車，就停在房子的正門口，一停就是1年半。鄭姓房仲心生不滿，下班時經過，常常會過來砸車，去年還因為跳上車搞破壞，他還指控，之前員警獲報前來時，在管束過程中，將他打傷。週一凌晨，鄭姓男子再自己的車開來，要證明這輛自小客車，有佔據道路的嫌疑，卻遭到警方開單。中山警分局長春派出所副所長簡世裕表示，114年11月下旬，(鄭男)期間有飲酒踩踏車輛之行徑，經員警到場制止後，鄭男仍不斷對在場員警叫囂，並作勢進逼，警方遂依法對其施予管束。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／翻攝畫面）根據了解，銀色轎車停的地方，屬於私人土地，警方無權干涉。房仲沒有妥善處理相關糾紛，下場就是必須為自己的行為，付出代價。原文出處：物件前停車長達1年半！ 房仲無法帶看房憤而砸車 更多民視新聞報導黃子佼涉兒少法獲判緩刑 高院裁定延長境管8個月「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台元旦酒醉失控! 男闖超商亂砸推倒貨架 店家求償6萬提告民視影音 ・ 1 天前 ・ 32
疑路燈昏暗護欄太低 女自撞拋飛掛樹身亡
彰化縣 / 綜合報導 彰化大村鄉昨(5)日晚上8點多，發生離奇車禍，一名黃姓女子，下班要從彰化騎車回員林住處時，燈光昏暗自撞路樹，機車卡進路樹和護欄之間，她被拋飛最後掛在樹上，當場失去意識，送醫搶救後仍不治身亡。機車卡進路樹和護欄之間，騎車的是一名50多歲的黃姓女子，撞擊當下，人車分離，她整個人被拋飛往旁邊的水溝墜落，人掛在路樹枝幹上，頭下腳上，傷勢嚴重。路過的民眾發現，趕快打電話求救，消防人員將她從樹上救下來，緊急送醫，但因為傷勢太重，搶救無效身亡。彰化交通分隊小隊長許世民：「發生自撞路樹後，黃女跌落溝圳旁的樹上。」警方表示，騎車的是50多歲黃姓女子，在彰化上班做廚房助手，5號晚上8點多下班要騎車回員林住處，經過這條路，疑似因為路燈燈光不夠亮，沒注意路邊的路樹，自己撞上去後，機車卡進去，她彈起來往水溝拋飛，人掛在樹上。彰化林厝消防分隊小隊長蘇楚翔：「還沒救上來的時候，她在下面的時候，意識已經有改變，拉上岸之後呈現ohca，立即由91車人員實施急救。」當地居民透露，這條路路燈確實太暗，加上護欄太低，沒有明確的防護設備，警方已經派人前往勘查，要釐清車禍原因。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《陸股》滬指漲1.50%；恆指漲1.38%、日K翻紅
MoneyDJ新聞 2026-01-06 17:29:50 新聞中心 發佈中國滬深兩市三大指數今(6)日開盤漲跌不一，盤初兩市快速走高；午後兩市略微回檔後，漲幅進一步擴大。盤面上，腦機接口(人機介面)板塊續爆發，保險股、商業航太板塊續活躍，磷化工、小金屬及化學原料等板塊漲幅居前；CPO概念震盪下行，F5G概念等板塊跌幅居前。整體來看，兩市個股呈普漲態勢，上漲個股逾4,100檔；上證指數終場收漲1.50%。 上證指數今收於4083.67點，上漲60.25點或1.50%；深證成指收於14022.55點，上漲193.92點或1.40%；創業板指收於3319.29點，上漲24.74點或0.75%；科創50收於1429.30點，上漲25.89點或1.84%；中證A500收於5860.20點，上漲96.90點或1.68%。 成交量方面，滬市今成交1兆1,758億元(人民幣,下同)，深市成交1兆6,308億元，兩市成交額2兆8,066億元，較前一交易日量增約10%。 從盤面上來看，券商、保險、有色金屬、化工漲幅靠前，商業航太、腦機接口、智慧駕駛、半導體等表現活躍。 港股方面，香港恆生指數開盤漲0.5Moneydj理財網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
首波卡斯曝光！林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》 日人氣男團確定出席
【緯來新聞網】台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將於1月31日在台北小巨蛋登場，今（6日）首波卡緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
葉啟田消失九年! 驚傳失智.講話跳針 本人現身曝近況
生活中心／陳佳侖 、李澤民 台北報導寶島歌王葉啟田，近年傳出健康亮紅燈，甚至傳出失智、講話會跳針等傳言，今天他現身高流藍寶石歌廳真愛秀記者會，宣布擔任秀場嘉賓，甚至要與黃西田首度合體演出小短劇，讓他相當期待，對於失智傳言，他則親口駁斥，強調自己現在非常健康。藝人 侯怡君 vs. 黃西田 vs. 苗可麗 "天天開心"：「天天開心天天開心，天天笑到歸下晡。」"永遠的小朋友"黃西田，帶著苗可麗、侯怡君，一同合唱"天天開心"，宣布新的一年要把歡樂帶進高流藍寶石歌廳真愛秀。黃西田、苗可麗、侯怡君，將為高流藍寶石歌廳真愛秀主持。（圖／民視新聞）藝人 侯怡君 vs. 黃西田 vs. 苗可麗：「比如說以前的藍寶石，跟現在的藍寶石又不一樣，哪裡不一樣啊，第一人就不一樣了。」希望帶長輩一起重溫，秀場的美好記憶，而今年藍寶石歌廳真愛秀，不僅集結施文彬、王彩樺、張秀卿、王瑞霞等實力派秀場歌手，更找來寶島歌王助陣。歌手 葉啟田 "愛拚才會贏"：「好運歹運，總嘛要照起工來行，三分天註定七分靠打拚，愛拚才會贏。」淡出歌壇許久的寶島歌王葉啟田，獻唱他的招牌歌曲，不過今年77歲的他，近年卻頻頻傳出罹患失智症、講話會跳針、手抖等，引發粉絲憂心。葉啟田獻唱"愛拚才會贏"，駁斥失智傳言。（圖／民視新聞）歌手 葉啟田：「身體還好，（氣色有夠好的），我現在要叫我沒時間了，叫我伏地挺身30下，對我來說（小case）還是OK。」親口駁斥失智傳言，更分享秀場輝煌時期曾收過歌迷送的超級大禮。歌手 葉啟田：「最少不是幾錢的，可能是有二三兩，還是說一個金條，有固定五兩的嘛（五兩），我家有一次招小偷，都清潔溜溜。」對於百萬金條不翼而飛，葉啟田看得很開，反倒感謝歌迷對他的支持，接下來5/9、10，一連兩天要在高雄開唱，也讓葉啟田直呼相當期待。原文出處：葉啟田消失九年！驚傳失智、講話跳針 本人現身曝近況 更多民視新聞報導性感薄紗救不回婚姻！人妻求歡被拒答案震驚揭曉？《豆腐媽媽-EP11精彩片段》愛到願意捐肝這不科學？揭爆電競男神追妻的神奇內幕？《豆腐媽媽-EP11精彩片段》建商大佬薄情重利！畫下好大一塊餅竟連妻女都騙？《豆腐媽媽-EP11精彩片段》民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
伊朗示威增至35死1200多人被捕 美國介入機率受關注
（中央社德黑蘭6日綜合外電報導）人權團體今天說，持續已1週多的伊朗民眾抗議行動已釀35人死亡，含2名安全部隊成員，並有1200多人被補。這波示威潮已擴及伊朗31個省中的27省250多個地點，且不見停歇跡象。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
當家主控楊恩與老鷹即將分道揚鑣？美媒爆料：經紀人已與球隊談交易可能
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃亞特蘭大老鷹當家主控楊恩（Trae Young）本賽季因傷只出賽10場，並且根據美國媒體《ESPN》報導，楊恩的經紀團隊正與球隊討論交易可能性。FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 8
3.3公噸日本草莓農藥超標 半年已有12批被邊境攔截
食藥署今天（6）公布邊境檢驗食品不合格資訊，多達6批日本進口草莓被檢出農藥殘留不合格，逾3300公斤產品必須退運或銷毀。據統計，近半年已有12批日本草莓檢出不合格，因此食藥署今起調升為100％逐批查驗，為期1個月。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
阿部貞夫新戲竟成「預言日劇」 劇情根本當今日本政壇現狀
【緯來新聞網】由演技派男星阿部貞夫主演的日劇 《極度不妥！》 最新特別篇，這回主角不再回到昭和，而是緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
賴清德宣示「今年基本工資破3萬」 網熱議最受惠「這群人」：台灣人沒爽到
總統賴清德今（4）日前往新竹，出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，並在致詞時宣布今年將再度調整基本工資，將跨過3萬元門檻，帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。不過有網友在PTT對此熱議，直言基本工資調漲，最大受益者將是外籍移工而非本國勞工。賴清德表示，政府會不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起，如果你是公務人員，從前總統蔡英文到......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 72
民進黨「4選將」宣布結盟！聯合挑戰新北議會 卓冠廷證實了
即時中心／高睿鴻報導面對年底將登場的地方大選，除了各黨積極布局，各方勢力也在「合縱連橫」；其中，面對國民黨執政多年的新北戰區，民進黨更是努力尋找突破口。打算力拼市議員連任的卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人，今（5）宣布將結盟新北市議員參選人陳岱吟，共組「新新板土2.0」連線。卓冠廷受訪時表示，4人連線將向選民強打聯合競選、聯合問政等訴求，也將原本涵蓋新店、板橋、土城的連線，藉由陳岱吟加入，進一步擴至新莊。民視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
創5年來最低 機構分析推動美國油價走低的兩大主因
進入2026年，美國全國汽油價格持續下探，整體水準已降至近5年來最低點。與1年前相比，全美平均油價便宜約23美分，顯示燃料成本在新年度伊始出現明顯緩解，也為家庭與通勤族帶來即時的經濟壓力舒緩。根據美國汽車協會（AAA）公布的即時數據，元旦當天，全美一般無鉛汽油的平均價格降至每加侖2.833美元，不僅低於2025年最後一個交易日的2.839美元，也刷新自202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓國平澤市長訪台南 黃偉哲盼擴大農產交流
（中央社記者楊思瑞台南6日電）韓國平澤市長鄭長善率團造訪台南，今天受邀出席「台韓農產食品經貿論壇」，台南市長黃偉哲盼平澤市盛產的水梨，能與台南鳳梨、芒果等優質水果進一步交流與市場合作空間。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
〈焦點股〉台股闖進3萬關 台達電重登第28大千金股
〈焦點股〉台股站上三萬點 台達電重返千金行列鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹東客家大禾埕主體完工 竹縣府拚12月底前開館
（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）竹縣府今天說，竹東客家文化大禾埕已完成主體建築，正進行戶外景觀與內部裝修工程，力拚6月底前取得使用執照，12月底前正式開館營運，將成為在地客家文化活動重要場域。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
中國複製「斬首」行動？蕭旭岑曝逆風觀察：習近平對台灣有感情
美國對委內瑞拉發動大規模空襲並將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押回美國受審，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，他個人認為中國不會複製所謂「斬首」行動，因為中共領導人習近平對台灣有感情，做此「逆風」觀察，是因見過習三次，但若賴清德總統繼續「台獨」路線，兩岸可能的衝突還是無法避免。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台新Richart品牌升級 自由選新增60大通路
「台新銀行 | Richart」數位品牌升級，信用卡加碼優惠同步擴大(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
台灣大專女性教師占比低於英美 教育部推性別主流化
（中央社記者陳至中台北6日電）台灣大專女性教師占比為37.12%，與韓國差不多，但仍低於美國、英國、德國。教育部持續推動「性別主流化」政策，讓各校提供培力機制，打造性別平等治理模式。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
百年陸企豪門鬧劇！ 鞋王怒斷父子情：拒絕美國人接班
2026年才一開年，中國大陸百年鞋企「雙星名人」就爆出震撼消息。84歲的創始人汪海於1月3日公開聲明，宣布與兒子汪軍、兒媳徐英斷絕父子及姻親關係，並列舉11項指控，直指對方「搶公章」、「逼宮」、「去創始人化」，甚至批評「美國身分的人」不應接班民族品牌。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 324