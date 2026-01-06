高餐大師培生攜手餐大附中 帶領國小學童揭密「美味黃金秘訣」

▲高餐大師培生攜手餐大附中，帶領漢民國小學童展開一場別開生面科學料理之旅。

【記者 王雯玲／高雄 報導】廚房不僅是烹飪場所，更是充滿驚奇的科學實驗室！國立高雄餐旅大學師資培育中心日前策劃「從科學到廚房：揭密美味的黃金秘訣」服務學習活動，攜手高餐大附中與小港區漢民國小，展開一場別開生面科學料理之旅。

活動由高餐大師培生葉嘉文、陳玟惠與陳菀瑜發揮專業創意策劃，並在高餐大馮莉雅教授、何糧朱老師，以及餐大附中辛政霖、楊珮菁老師的指導下順利推動。活動跳脫傳統「按圖索驥」的食譜教學，核心目標在於將深奧的化學反應轉化為生活化的語言，讓科學真正走入學生的日常。活動特色在於「教育傳承」，由高餐大師培生設計課程、餐大附中高二學生擔任「小老師」，帶領漢民國小五年級學童親動手製作「舒肥雞胸沙拉」、「焦糖布丁」與「西式玉米濃湯」。

廣告 廣告

密三大科學反應，從原理到餐桌的美味體驗，在餐大附中大哥哥、大姊姊的引導下，學童們不僅練習切菜與擺盤，更在實作中觀察食物的質地變化，學習料理背後的科學奧秘，梅納反應在於了解肉類在加熱時如何產生迷人的誘人香氣；焦糖化反應： 探索糖分受熱後如何轉變為金黃色澤與獨特甜香；糊化與舒肥法： 觀察濃湯如何變濃稠，並理解低溫熟成如何保持肉質軟嫩。

擔任總策劃的師培生團隊指出，許多孩子在學校或家庭較少有完整的廚房實作機會，透過將困難的科學概念簡化為生活實例，角色互換與成長，讓師培生與高職生的教學實踐，能讓學習變成一場有趣的共享盛宴。對餐大附中的學生而言，這也是一次寶貴的成長契機。參與的高職生分享：「原本擔心概念太難小朋友會沒興趣，但在互動過程中發現他們對新事物充滿好奇。透過教導別人，我們也學習到如何轉化知識並與不同年齡層的孩子溝通。」

高餐大師培中心長期推動服務學習，本次結合大學、高中與小學的「三級跨校合作」，不僅落實了在地社區關懷，更展現了餐旅教育結合科學素養的無限可能。這場活動成功讓料理成為連結知識與情感的最佳橋梁，為三校師生留下深刻且美味的回憶。（圖／記者王雯玲翻攝）