高餐大打造跨域創新實踐場域 2026全國系統性創新研討會登場

在全球科技發展與社會議題高度交織的時代背景下，系統性創新逐漸成為連結研究與產業轉譯的重要關鍵。由國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系與中華系統性創新學會共同主辦、並獲國科會補助的「2026年第18屆系統性創新研討會」，日前於高雄餐旅大學國際會議廳登場，在國科會工程科技推展中心支持下，聚焦「系統觀＋結構化方法論」的解題核心，匯聚學界與實務界能量，展現台灣系統性創新發展的厚實基礎。

↑圖說：國立高雄餐旅大學攜手中華統性創新學會共同主辦「2026年第18屆系統性創新研討會」，第一排左4為高餐大代理校長陳國泰。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

研討會議程涵蓋專題演講、論文發表與專案競賽三大主軸，旨在推動系統化創新工具於教學與實務場域的應用，促進跨域合作，並讓學生與研究團隊在真實情境中驗證解決方案，縮短學用落差、提升知識轉化效率。國立高雄餐旅大學代理校長陳國泰致詞指出，學校以「深耕與創新」為校務主軸，除持續強化學術能量與產業鏈結，也引入設計思維與系統性創新方法，建構從問題洞察、假設驗證到解決方案落地的完整實踐場域。面對高度複雜與不確定的挑戰，唯有以系統觀整合效率、品質與永續，才能讓研究更具影響力、學習更具實作力，也讓企業與社會在變局中具備關鍵行動力。

本屆研討會規劃三場專題演講，並發表50篇中外學術論文與30件專案競賽作品，完整呈現系統性創新在「發現問題、精準定義、系統分析與多元求解」的整體方法路徑。專題演講內容涵蓋健康照護與癌症預防趨勢、高齡照護膳食的沿革與創新，以及物－場分析的三元結構映射法，強化資料、技術與社會價值之間的連結。同時，研討會也導入專案管理工具鏈，包括工作分解結構、時程網絡、專案儀表板、版本控管與合規清單，以及B2B決策模板，讓與會者從學術論述進一步銜接到專案治理與實務操作的標準化流程。

在成果與激勵並重的精神下，大會經一日評審後，頒發最佳論文獎、專案競賽金牌獎等多項獎項，展現「理論、工具與場域」相互扣合的全鏈進步。中華系統性創新學會理事長蔡若鵬於閉幕致詞時表示，系統性創新思維正加速在健康照護、餐飲養生、能源轉型、智慧製造、醫療科技與公共治理等領域落地，並逐步形成可擴散、可複製、可評估的解題路徑。未來，主辦與協辦單位將持續以系統觀為理論基礎、以TRIZ系統性方法論為工具，深化教材化案例與策略管理，促進產官學研長期共創，讓研討會累積的集體智慧轉化為創新治理的持續動能。

