高餐大打造跨域創新實踐場域 2026全國系統性創新研討會登場

▲高餐大與中華系統性創新學會共同主辦「2026年第18屆系統性創新研討會」左4為代理校長陳國泰。

【記者 王雯玲／高雄 報導】在全球技術與社會問題高度耦合的局勢中，台灣以系統性創新（Systemic Innovation）為研發與產業轉譯的共同語言，逐步形成可擴散、可複製、可評估的解題生態系。由國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系與中華系統性創新學會共同主辦、獲國科會補助的「2026年第18屆系統性創新研討會」，鎖定「系統觀＋結構化方法論」的解題核心，並由國科會工程科技推展中心補助支持，活動地點假國立高雄餐旅大學國際會議廳舉行，議程並設有專題演講、論文發表與專案競賽三大面向，旨在促進系統化創新工具的教學應用與跨域合作，帶動學生與研究團隊在實務場域中驗證解決方案，縮短學用落差，提升知識實用效率。該校陳國泰代理校長在致詞中特別強調：在「深耕與創新」的校務主軸下，學校一方面厚植學術基礎與產業鏈結，一方面引入設計思維，以國際在地化及系統性創新方法，構築從問題洞察、假設驗證到解決方案落地的實踐場域。面對複雜性與不確定性，單點突破已不足以因應挑戰，唯有以系統觀整合效率、品質與永續，才能讓研究更具影響力、學習更具實作力、企業在變局中更具關鍵力、社會連結更具執行力。

該研討會以三場專題演講、計有50篇中外論文發表與30件專案競賽核心矩陣，呈現系統性創新在「發現問題—精準定義—系統分析—多元求解」的整體方法路徑。三場專案演講並以健康照護與癌症預防趨勢、高齡照護的膳食沿革與創新以及物-場分析的三元結構映射法為主題，強化資料、技術與社會價值的融合。研討會同時導入專案管理工具鏈，如WBS、時程網絡、儀表板、版控與合規清單，以及B2B決策模板（需求釐清、風險對齊、里程碑責任分工與MOU節點管理），讓參與者從書面論述走向專案治理的標準化。整體而言，量與質兼備的規劃，既是學術社群的成果盤整，也是國立高雄餐旅大學跨域創新的行動舞台。

本屆研討會以成果與激勵並重，大會經過一日的評審工作，頒發最佳論文獎與專案競賽金牌獎等多項獎項，彰顯「理論—工具—場域」的全鏈進步。中華系統性創新學會理事長蔡若鵬教授於閉幕典禮致詞時，恭賀獲獎師生並指出系統性創新思維正加速在健康照護、餐飲養生、能源轉型、智慧製造、醫療科技與公共治理等領域落地：從問題精準定義到跨域協作、從證據鏈建構到場域驗證，形成「可擴散、可複製、可評估」的解題路徑。大會所頒發之獎項不僅肯定研究與實作的雙輪驅動，更標記出教學與產業的共通語言，縮短學用落差、強化理論與實務的互證機制。展望未來，主辦與協辦單位將持續以系統觀為理論基礎、以TRIZ系統性方法論為工具，擴充教材化案例與策略管理，促進產、官、學、研長期共創，讓研討會的集體智慧轉化為創新治理的持續動能與知識應用的常態化能力。（圖／記者王雯玲翻攝）