高餐大攜手新港農會共創永續飲食典範 跨域療癒食農合作成果展現

▲農業部簡任技正王東良、新港鄉農會林雅欣總幹事團隊與高餐大食創所曾裕琇所長療癒食農食物設計團隊。

【記者 王雯玲／高雄 報導】國立高雄餐旅大學（NKUHT）與嘉義縣新港鄉農會攜手推動的「新港四季好遊豆陣行」食農計畫，於 2025 年 12 月 2 日在新港農會豆食堂舉行成果展演與新品發表記者會。本次發表四款以新港四大作物──玉米、鳳梨、空心菜與黑豆為核心設計的限定套餐，由高餐大飲食文化暨餐飲創新研究所與食物設計研究中心共同研發，以食物設計重新講述新港土地、作物與生活文化的故事。記者會由長官、青農、在地團隊共同參與，並以主題曲《豆陣行》演唱、食農劇場與新品飲品亮相揭開序幕，展現新港農業多元而蓬勃的生命力。

嘉義縣新港鄉農會推出「新港四季好遊豆陣行」遊程，以四季作物與豆類文化為核心，結合農村導覽、食農體驗與季節故事，帶領民眾在一年四季的變化中，看見新港土地的溫度與農業生命力。此次活動同步發表兩款農會最新研發的在地特色飲品──「鳳梨氣泡飲」與「鳳梨茶香氣泡酒」，以新港鳳梨鮮果酸甜為基底，融合茶香與氣泡層次，展現新港鳳梨產業從鮮果、加工到品飲文化的創新延伸。新港鄉農會總幹事林雅欣表示，新港長期以四季作物與豆類聞名，此次藉由四季遊程與特色飲品，希望讓更多民眾以輕鬆、愉悅的方式走入產地，認識新港農業多樣性，也透過「豆食堂」讓食農文化真正走進生活、走進味蕾。

為深化本次四季豆陣遊程的食農內涵，國立高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新研究所與食物設計研究中心共同研發療癒食農七感體驗特色餐，推出四款以新港玉米、鳳梨、空心菜與黑豆為主題的四季套餐，四款主題套餐，以「作物 × 風土 × 感官」為設計主軸，將日常農作化為可被品味、理解與感受的地方敘事。「黃金穗浪・新港豐年饗宴」以玉米為起點，呈現豐收季節的金黃色調與家常溫度；「旺來嘉福・新港果香桌」以鳳梨特有的酸甜香氣串連南國果香風景，打造清爽而具節慶感的味覺體驗；「綠畦新港・空心菜的土地記憶」藉由空心菜與黑豆的層次風味，重現新港農田的清香與土地記憶；而「黑豆風土・新港豆香誌」則從新港深厚的豆類文化延伸，將黑豆的烘焙香與多重轉化化作完整的風土味譜，講述一顆豆的生命旅程。

此次套餐的主食更精心融入新港四大作物特色，包括活力燉雞輕食盤佐玉米佛卡夏則以玉米主題呈現溫暖家常風貌，搭配嫩煮雞肉與香氣麵包，展現新港春收的豐；鳳梨黑豆穀物炒飯佐青醬台灣鯛魚排，以鳳梨炒飯的酸甜為基底，結合在地黑豆與鮮嫩台灣鯛，搭配空心菜青醬，營造酸甜、鹹香與綠意清香的平衡味覺；義式松露黑豆燉飯佐空心菜慕斯雞肉捲，融合義大利經典燉飯工藝，以馥郁的黑松露與營養黑豆提升奢華風味層次，再以新港在地空心菜製成的青醬慕斯包裹雞肉捲，呈現清新與醇厚並存的風味體驗盛。除了主食料理，本次研發也加入四大作物之豆花、豆腐等現場 DIY 體驗，讓參與者透過視、聽、嗅、味、觸、心與群體共享七種感官，親手感受豆漿凝固、風味轉化與作物生命力，使餐桌成為理解農村文化的感官入口。

長期推動七感療癒食農與地方創生的高餐大飲食文化暨餐飲創新研究所所長曾裕琇指出，本次合作不僅是食物設計的展現，更是一場從「吃」走向「理解」的風土教育。她強調，豆類本身富含天然色胺酸，是人體生成血清素與褪黑激素的重要來源，有助提升愉悅感、降低壓力與促進睡眠，而當這些科學基礎與地方風土、設計思維、互動體驗結合時，便能將食農教育推向一種更立體、更療癒、更具文化深度的形式。高餐大代理校長陳國泰也肯定此次產學合作，他表示，高餐大多年來深耕食農教育、USR與永續飲食推動，與新港農會攜手推出四季套餐，不僅讓學生得以透過地方實作累積實務能力，也為地方產業帶來新的創意與價值，是「教育 × 農業 × 文化 × 永續」成功整合的代表案例。

新港四季好遊豆陣行透過食農教育、地方文化、青年參與與餐飲創新，展現跨領域合作在地方永續中的重要角色，活動內容亦呼應聯合國永續發展目標（SDGs），包含 SDG3「良好健康與福祉」（豆類營養與色胺酸快樂因子）、SDG12「責任消費與生產」（以風土作物發展永續料理）、SDG11「永續城市與社區」與 SDG15「陸域生態保育」（以食農旅遊促進土地認識）。未來，高餐大與新港農會將持續以食物設計、風土敘事與七感療癒為核心，打造更多代表新港、具有文化深度並具永續價值的飲食作品，讓地方農業在教育、產業與文化之間持續綻放更多可能性。（圖／記者王雯玲翻攝）