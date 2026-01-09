高餐大攜手舊振南深化產學合作 以創新傳承百年漢餅文化

國立高雄餐旅大學再度攜手百年漢餅品牌舊振南，推出第二屆「舊振南產業學苑」，以人才永續與文化創新為主軸，透過世代交流激盪出全新火花。學生以跨文化的料理語彙重新詮釋傳統滋味，展現漢餅文化在創新中延續的多元可能，成果令人驚艷。

↑圖說：評審團陣容堅強，舊振南副總經理李博元、國際烘焙裁判廖漢雄、西廚系主任江敏慧（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

在課程實作中，西餐廚藝系學生以菜脯乾、紅蔥頭與筍子為內餡，外層包覆艾草麻糬，創作出結合台式草仔粿與法式甜點概念的「草仔粿布雪」，成功翻轉傳統印象；另有學生將義式油封番茄搭配羅勒與香蒜拌炒後壓模成型，製成「義式香料油封蕃茄布列塔妮」，以創意手法顛覆味蕾，獲得評審一致好評。高餐大代理校長陳國泰表示，產業學苑是深化產學合作、培育專業人才的重要平台，有助學生提早與產業接軌；舊振南董事長李雄慶則指出，企業長期實踐企業社會責任，透過產業學苑落實SDGs人才培育精神，讓漢餅文化得以持續傳承與創新。

↑圖說：獲頒第一名西廚系同學，由左到右分別為蔡柏毅、簡均穎、柳宇芯、舊振南董事長李雄慶 、謝喬宇、謝宜蓁、鄒安俐（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

第二屆課程內容全面升級，邀集糕餅產業大師與食物設計專家共同授課，課程橫跨中式漢餅與西式糕點，並融入產品美學與包裝設計，引導學生從技術、文化到美感進行整合思考。課程報名踴躍，最終錄取30名來自中餐、西餐、烘焙及五專等不同系所的學生，展現高度跨域、跨系所的學習特色。

延續首屆「學用合一」精神，過往表現優異的學員曾受邀進入舊振南「漢餅坊 Cooking Lab」擔任教學講師，形成人才回流的良性循環。今年除持續推動回流教學機制外，舊振南亦釋出更多元職缺，鼓勵表現優異的學員於結業後優先加入公司，並提供具市場競爭力的起薪、完整培訓制度、明確職涯發展路徑及多元福利，讓年輕世代在穩定就業中看見長期成長的可能。

↑圖說：把菜脯乾、紅蔥頭、筍子作為內餡，做成草仔粿布雪，兼具創意與美味（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

成果競賽以「文化、創新與永續」為核心理念，設立「漢餅創新獎」、「文化傳承獎」與「永續伴手禮獎」。其中，「漢餅創新獎」由西餐廚藝系四年級學生作品「紅烏龍酒清櫻桃費南雪」奪得，作品以茶香為主軸，融合杏仁粉與焦化奶油，風味層次細膩；「文化傳承獎」的「錫蘭布雪佐糖封金棗」結合茶香、果香與異國香料，創造深刻味覺記憶；「永續伴手禮獎」得主「紅烏龍米香摩納卡」則運用在地紅烏龍、米香與台灣水果，展現低碳、友善土地的飲食精神。

↑圖說：榮獲第二名獎項伴手禮分別以金棗、番茄為主角，兼具健康與美味（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

計畫主持人、西餐廚藝系主任江敏慧表示，本屆課程強化「學習—實作—設計—就業」的完整鏈結，引導學生從美學、文化與永續角度理解產品價值。第二屆舊振南產業學苑的啟動，不僅象徵產學合作的再深化，也展現企業以實際行動回應永續教育與人才培育責任，持續為台灣漢餅產業培育具使命感與國際視野的新世代力量。

