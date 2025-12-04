高餐大攜手萬豪打造國際人才培育鏈 校園掀起「高端旅館人才爭奪戰」

國立高雄餐旅大學與萬豪國際集團深化合作，於校內舉辦實習招募面試並開設「國際旅館大師開講」專題講座，吸引近150位師生參與。今年參與面試的學生多達90人，創下歷年新高，顯示國際品牌的培訓制度與跨國職涯舞台，仍是餐旅青年最具有吸引力的起點。

↑圖說：學生對於加入萬豪國際集團有高度興趣，報名人數多達90名（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

萬豪國際集團台灣市場區域總經理 Mr. Bastien Giannetti 特別南下出席，勉勵學生把握跨國品牌提供的舞台。他指出，國際旅館業需要的不只是專業服務者，更需要能整合文化、科技與品牌精神的新世代管理者。他強調，高餐大學生兼具專業訓練與國際視野，是值得投資的旅館新勢力。

為回應高端旅館業長期面臨的人才斷層，高餐大國際學院與萬豪共同規劃兩天高強度課程，從品牌個性、旅館領導、跨國營運邏輯、職能需求到面試技巧，全面強化學生的專業能力。課程並導入人格特質量表，引導學生探索自我，協助精準定位職涯方向，提升與品牌需求的契合度。

↑圖說：萬豪國際集團台灣市場區域總經理 Mr. Bastien Giannetti送上吉祥物給高餐大代理校長陳國泰（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

高餐大代理校長陳國泰前往面試現場向學生打氣。他指出，全球旅館正加速走向AI化、永續化與品牌化，學校將持續與國際企業合作，讓學生在畢業前就能與全球產業接軌。他鼓勵學生勇於挑戰不同國家與城市，把握旅館業最缺人才的現在，「走向不受地域限制的國際職涯道路」。

全球旅館市場蓬勃發展，今年更有40至50家來自新加坡、日本及台灣各城市的酒店在三週內密集進駐高餐大徵才，形成罕見的「國際高端旅館人才爭奪戰」。在多個品牌競爭下，萬豪台灣市場仍吸引約60位學生報名，展現其強大品牌吸引力。

萬豪旗下多家酒店提供優於業界的實習待遇，其中品牌開出31,000元起薪，寒舍集團的台北寒舍艾美與台北喜來登更提供32,000元實習薪資；台北W飯店除提供32,000元薪資與多一天休假外，第7個月還會調薪並開放部門輪調，讓表現優異的學生提前接觸管理階層運作，加速累積國際旅館競爭力。

↑圖說：萬豪國際集團台灣市場區域總經理 Mr. Bastien Giannetti 與W Hotel 人力總監輕鬆分享職場點滴（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

高餐大國際學院院長楊文賢表示，雙方合作不只是提供實習，而是打造完整的「國際旅館人才養成藍圖」，協助學生提早建立國際觀與跨文化能力。他透露，未來將引入更多海外資源、國際管理者授課與AI智慧旅館訓練，並拓展跨國輪調管道，帶領學生走向全球逾一萬家酒店的國際舞台。

活動中舉辦的英文專題講座，讓學生直接與國際管理者對談，包括全球營運模式、品牌策略與旅館科技應用等議題，現場討論熱烈。講座由旅館管理系學生林欣宥策劃提問，她分享，能與國際主管面對面深度交流，是深化職涯方向與提升語言能力的重要學習歷程。

隨著國際旅館人才需求持續攀升，高餐大此波與萬豪的合作，已成為學生邁向全球酒店業的重要跳板，也為台灣旅館產業的人才鏈帶來新動能。

