高餐大校長懸缺半年終底定 高師大教授方德隆出線

國立高雄餐旅大學第五任校長在歷經長達半年的懸缺後，最終由國立高雄師範大學教授方德隆獲選出線擔任。（本報資料照片）

國立高雄餐旅大學第五任校長在歷經長達半年的懸缺後，人選終於在9日正式出爐，高餐大遴選委員會召開第5次會議進行投票，由國立高雄師範大學教授方德隆獲得過半數支持，順利當選新任校長。校方已於官網正式公告，後續將報請教育部核定聘任。

高餐大此次校長遴選過程可謂困難重重，前任校長陳敦基因未獲續任，任期於去年7月31日屆滿，校方隨即啟動遴選作業，首波由前副校長李一民、餐旅學院院長劉聰仁及教授葉上葆三人角逐。然而，當時遴選過程中不僅黑函紛飛、內部檢舉不斷，各方角力更導致投票結果陷入僵局。

在去年的首次遴選投票中，葉上葆止步第一輪；進入第二、三輪投票後，李一民與劉聰仁兩人由於未能取得法定過半票數，最終宣告校長「難產」；自去年8月起，由師資培育中心教授陳國泰代理校長至今。

為了盡速結束校長懸缺狀態，遴選委員會於去年底重新啟動作業，進入第二階段名單的候選人包括高師大教授方德隆與前高雄大學法學院院長廖義銘；在本月9日召開的第5次會議中，遴選委員會邀請兩位候選人針對校務治理、國際發展及產學合作等面向進行理念說明與詢答。

隨後，由21位委員進行投票決議。方德隆在第一輪投票中便獲得過半數委員的支持，擊敗對手脫穎而出，校方表示，後續將依程序陳報教育部，待正式核定後新校長即可履任。

