高餐大榮獲2025 ELOE雙重肯定 打造高教數位學習新典範

在全球數位學習快速發展的浪潮下，國立高雄餐旅大學再度於國際舞台展現卓越辦學成果，高餐大於「二○二五ELOE數位學習-國際研討會暨開放教育論壇」中，從眾多優秀大學脫穎而出，一舉榮獲「年度最佳SIG教學案例獎」及「優良行政獎」兩項重要殊榮，充分展現學校在數位教育推動上，從校級願景到教學現場的深度整合與實質成效。(見圖)

高餐大今(廿四)日說明，這次獲獎關鍵來自校方長期且前瞻的數位轉型布局。陳國泰代理校長以「數位創新提升辦學競爭力」為核心理念，將數位學習定位為人才培育的重要引擎，而非僅止於教學工具的革新；在教務長梁榮達及圖書資訊長邱美倫的共同支持與策略規劃下，學校透過制度化行政推動、完善軟硬體建置與資源挹注，成功營造友善且具永續性的數位教學環境。梁榮達教務長對課程品質嚴謹把關，確保數位課程兼顧學術深度與教學成效；邱美倫圖資長則持續優化數位基礎建設與行政支援網絡，為磨課師（MOOCs）課程的穩健發展提供堅實後盾，共同打造高餐大數位學習的關鍵基石。

在完善的行政支援體系下，高餐大於本屆論壇中展現亮眼成果「年度最佳SIG教學案例獎」，由中餐廚藝系許榮麟老師規劃的「綠色環保廚房」課程，成功將永續理念融入數位教學設計；透過高品質影音內容與專業課程架構，展現高餐大將「實作導向學科」轉化為「線上精品課程」的成熟實力，深獲評審肯定。圖書資訊處楊咸音行政助理長期負責磨課師課程行政推動及教育部補助計畫執行，積極媒合教師投入課程製作，並於行政協調與制度運作上表現卓越，成為推動數位課程發展的重要推手，榮獲「優良行政獎」肯定，對行政人員來說為一大鼓舞。

高餐大的數位學習成果不僅深耕校內，更持續向外擴散，展現跨國與跨校的實質影響力；在國際推動方面，烘焙管理系葉連德老師於泰國國家級平台Thai MOOC開設「烘焙健康廚房」課程，修課人數已突破八百五十五人，成功將高餐大優質餐飲教育品牌推向國際舞台。

在跨校合作方面，國立屏東科技大學餐旅管理系施慧雯老師運用高餐大「西餐健康廚房」及「綠色環保廚房」課程進行混成教學，並於論壇中發表「合作教師的混成教學新火花：MOOCs課程激發餐旅學生菜單設計靈感」，獲得與會學者高度肯定，成為跨校資源共享的成功典範。

「行政穩定運作，成就教師專業發揮」，正是高餐大在數位時代持續前行的關鍵方程式。獲雙獎肯定為陳國泰代理校長領導團隊的重要成果，亦是全校師生共同努力的榮耀，未來，高餐大將持續秉持開放、共享與共好的精神，深化數位學習創新，為高等教育注入更多可能，持續書寫數位教育的新篇章。