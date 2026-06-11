高餐大畢業走遍美澳 邱一中接掌高雄法餐行政主廚

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄知名法式餐廳請來名廚邱一中擔任行政主廚；邱一中從高雄餐旅大學畢業後赴海外頂級餐廳歷練，不僅帶回國際經驗，更希望實踐心中理想的健康廚房文化。

法式餐廳今年5月邀請邱一中（Steve Chiu）出任行政主廚，他曾帶領台北餐廳入選米其林指南推薦。邱一中將主導整體料理概念、菜單設計與廚務系統規劃，首波夏季菜單10日登場。

邱一中分享，自己是屏東人，因就讀高餐大對於高雄也相當熟悉，高餐大畢業後他出國磨練，走過澳洲、美國頂尖餐廳廚房，「在外面闖蕩久了也會想回家」，返台首站他選擇先落腳台北，盼先在北部站穩腳步，再回到南部。

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「一直都有想回南部，這次有這個機會非常開心」，邱一中說，在澳洲工作期間，餐廳極為重視在地食材與文化連結，主廚會透過料理述說土地故事，讓他深受啟發，也逐漸建立「料理是文化載體」的觀念。

邱一中後來也到美國星級餐廳服務，在高壓、講求效率的廚房環境，讓他學習許多珍貴經驗，但他說「人無法一輩子都處於如此高壓的工作環境，我開始想怎麼樣能讓整體餐飲文化的體質更加健康」，他認為餐飲工作的本質是人，「至少不能讓餐廳缺工吧」。

邱一中說，高強度的工作模式雖培養出優秀廚師，卻不可能讓人長期維持在極端壓力中，因此心中逐漸萌生打造健康、永續工作環境的想法，希望建立一個讓團隊可以長久發展的廚房文化。

這家法式餐廳昨天推出的夏季菜單，以「港都烈日下的無國界盛夏」為概念，從高雄陽光、海風與在地風土出發，以在地食材呈現在地特色與故事；像是選用高雄林園龍虎斑，融合地中海料理概念與台式酸菜元素；也透過花蓮西瓜、彰化芳苑玉露鴨等呈現台灣豐富飲食文化。（編輯：黃名璽）1150611