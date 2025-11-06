高餐大與易遊網共育新世代觀光餐旅人才 打造產智慧教育新典範

國立高雄餐旅大學連續數年榮登QS世界大學「飯店與休閒管理」學科全球前五十名，為全東亞首間通過THE-ICE（國際觀光與餐旅教育卓越中心）評鑑認證的高等學府，深受肯定；而長期合作夥伴易遊網，全球訂房營收突破新台幣六十億元，穩居台灣OTA(Online Travel Agency)第一，所有服務均能以手機完成，彈指之間完成訂購，二○二四年機票銷售突破二百五十萬航段，蟬聯「最會賣機票的台灣旅行社」，延續亮眼成績，二○二五年上半年營收較去年同期成長20%，機票銷售大幅成長38%，展現強勁市場動能與創新實力，除穩健推動業務成長外，易遊網亦積極投入觀光人才培育，與高餐大攜手緊密合作，易遊網執行長陳志豪親赴高餐大，出席獎助學金捐贈儀式，以實際行動支持學生在學習與實務發展上並進。(見圖)

高餐大今(六)日說明，十萬元的獎助學金將用於學生活動贊助、產學實習獎助、清寒補助、設備更新與優秀學生獎勵等，協助學生打造更完善的學習環境；易遊網更積極推動多項產學合作內容，包括提供學生企業實戰與工讀機會、協助校內展演活動、合作招生與人才媒合、促進人員交流等。

陳志豪執行長表示，高雄餐旅大學是國內觀光餐旅教育的重要搖籃，易遊網希望能與學界攜手，讓學生更貼近產業脈動，縮短學用落差，也期望透過獎助學金的挹注，減輕學生經濟負擔，讓他們專注於學習與未來發展。

高餐大代理校長陳國泰博士指出，感謝易遊網長期關注高餐學子發展，不僅提供寶貴的實習機會，更以實際行動支持教育與人才培育；這份助力不僅改善學習環境，更鼓勵學生勇敢追夢，為台灣觀光餐旅產業注入新能量。

產學合作前瞻佈局，國立高雄餐旅大學也將持續落實「以學習取代工讀」及「完善就學協助機制」，結合企業資源，協助學生兼顧課業與生活，攜手提升台灣整體觀光餐旅產業的品質與競爭力。