高餐大舉辦國際餐旅創新研討會 綠色共好×永續未來引領餐旅典範

「二○二五國際餐旅創新研發產學應用研討會」於國立高雄餐旅大學盛大舉行，以「綠色共好×永續未來」為主題，匯聚全台二十餘所大專院校師生與國內外專家學者，展現餐旅教育、產業創新與綠色永續實踐的深厚能量；這次研討會聚焦餐旅教育、廚藝科技、食物設計、食農教育、智慧餐旅及ESG實踐等多元議題，期望透過跨域交流與產學合作，翻新餐旅產業的永續篇章。(見圖)

高餐大今(十二)日說明，該會議特邀韓國白羊寺正寬法師進行專題示範演講，分享「禪食與永續」的國際觀點，並由佛光山慧專法師與談，從文化與教育實踐層面探討飲食與永續發展的精神連結。正寬法師曾以「禪食廚師」之姿登上Netflix《主廚的餐桌》，並於二○二二年榮獲亞洲五十最佳餐廳標誌人物獎（Icon Award, Asia’s 50 Best Restaurants），其以「尊重自然、回歸純淨」的料理哲學，展現永續飲食的跨文化價值。

廚藝學院陳紫玲院長領軍院內中青世代師生團隊，向與會貴賓呈現「廚藝永續食尚創意聯展」，陳紫玲院長表示，高餐大廚藝學院長期以「行動推動永續」為核心，致力讓廚藝不僅是技術的展現，更是促進地方產業發展與國際飲食文化交流的重要媒介；這次展演集結中餐廚藝系許榮麟老師、西餐廚藝系周建華老師、烘焙管理系王先正老師、餐飲廚藝科李木生老師、黃宏仁老師及葉建志老師等跨系師生團隊，以客家族群在地食材為主軸，打造一場融合新臺灣風味與秋饗聯展主題的自助餐宴。

為籌備這場盛宴，進行臺韓跨國攜手合作，推出多道富含七感體驗的創意料理，包括「客韻留香三重奏」展現菌類風味的細膩層次、「台客小品插曲」則以西式技法演繹台味創作、「閩客懷舊的老調」重現鹹香濃厚的中式傳統記憶、「台灣之心甜點」以奢華外型包裹在地食材樸實內餡，以及「山城好食光」創意飲調，呈現山城風土與客家韻味，完整展現「產地到餐桌」的食農教育精神，傳遞綠色廚藝、永續發展與新世代廚師的創意價值。

活動同時展出高餐大三項USR計畫成果，分別有「台灣地酒文化復育計畫」復育台灣原生甘蔗，研製黑糖燒酎與蘭姆酒並屢獲國際金牌，培育近百位國際釀酒專才，推動地酒文化旅遊；「田寮農產新食力-古力豬計畫」以友善飼養與在地副產品打造可追溯品牌，帶動青年返鄉與農業創新；「右堆綠色永續新粄塊計畫」結合美濃、高樹客庄文化，推動食農教育與綠色餐飲升級，參與高雄粄條節吸引超過五百人次體驗。

副校長楊政樺指出，三項USR計畫以「場域即教室」為理念，讓學生從產業現場學習與創新，實踐「大學在地方，地方有大學」的精神。代理校長陳國泰強調，高餐大將持續推動永續餐飲教育與創新研發，培育兼具綠色思維與國際行動力的餐旅人才，打造引領未來餐旅永續的新典範。