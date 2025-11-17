高餐大舉辦「2025淨零永續論壇」 跨域交流引領南部永續新動能

「2025 淨零永續論壇」今於國立高雄餐旅大學登場，匯聚產官學研能量，以跨域合作啟動南部永續行動新引擎。論壇由高餐大、台大與相信閱讀《Focus聚焦誌》共同主辦，在代理校長陳國泰的開場致詞中正式揭幕，象徵南部在休閒農業、農業旅遊及永續人才培育上邁入關鍵新階段。全程由高餐大研發長、觀光學院院長兼永續觀光休閒產業發展研究中心主任蕭登元教授主持，透過政策、科研與地方產業鏈結，聚焦「從校園出發」的淨零教育，推動永續行動向南部深化擴展。

廣告 廣告

↑圖說：高餐大代理校長陳國泰期待透過產官學的共同研討擬定淨零行動方案（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

陳國泰表示，氣候變遷已成全球共同挑戰，期待論壇能凝聚產官學的智慧，制定具體的永續行動藍圖。蕭登元則指出，淨零碳排是全國產業轉型的關鍵方向，尤其休閒農業與農業旅遊具備國際吸引力，勢必迎來永續轉型的國際潮流；論壇集結各界力量討論未來產業與人才培育，可望為實務與學術帶來新的合作模式與實踐方法。台大名譽教授蔣本基也強調，產官學媒的跨界整合時代已來臨，從校園做起才能真正邁向永續未來。

論壇亦邀請多位重量級專家分享最新趨勢。農業部資源永續利用司司長莊老達從政策面分析農業永續、循環經濟與氣候調適方案，並指出碳盤查、減碳管理及農業低碳化將是國家淨零轉型的核心方向。清華大學黃宗煌榮譽教授談及農業循環經濟，強調其在國家經濟永續中的重要角色；中山大學高志明講座教授則提出永續農業與低碳旅遊的整合路徑，從溫室氣體盤查、碳足跡管理到碳匯農業，展現永續人才在地方創生的關鍵性。

↑圖說：高餐大研發長蕭登元(左)與台大名譽教授蔣本基(右)，師生一同為淨零永續盡心力（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

在實務面，高餐大劉秀慧教授分享「綠色友善餐廳／餐盒」推動成果，目前已有 64 家餐廳通過認證，並以「跟著食材去旅行」呈現飲食與旅遊的低碳串連。高雄科技大學何秉燦副教授則解析休閒農業淨零轉型的四大策略，包括減少場域排放、打造低碳體驗、區域碳盤查及深化永續敘事，使休閒農業成為永續生活示範場域。

此外，高餐大曾裕琇教授以「從餐桌到土地」強調飲食行為對環境與社會的深刻影響，透過食農教育、七感體驗與USR合作培養具永續思維的下一代。樹德科大施君翰副教授則分享休閒漁業的永續趨勢，指出臺灣潟湖導覽船筏在亞洲具高度競爭力，並推動綠色旅遊與永續認證；同時介紹青年返鄉以食療藝術展現十級產業新價值，為地方創生注入創意與活力。

本次論壇深化南部永續發展的跨域對話，也為未來農業旅遊、休閒產業與永續人才培育奠定新基礎。

更多品觀點報導

高雄鹹酥雞嘉年華兩天吸引12萬人潮 商圈業績飆五成

高雄「好伴狗狗」化身小農夫 玩出最療癒秋日風景

