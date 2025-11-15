高餐大西廚系校友會成立 與澳洲肉協共創國際風味新視界

國立高雄餐旅大學西餐廚藝系舉辦「西廚系校友大會暨澳洲肉品風味探索」活動，結合「校友回娘家」與「專業品測體驗」兩大主題，邀請歷屆校友重返校園，共同見證西餐廚藝系校友會正式成立的歷史時刻；該活動以「品味傳承，共饗專業」為主軸，透過校友情誼的凝聚與產學合作的深化，展現系所推動永續發展與國際交流的新篇章。(見圖)

高餐大今(十五)日說明，西廚系校友會首屆會長由開元食品公司研發長李龍翔校友擔任，活動當日眾多歷屆校友熱烈出席，氣氛溫馨熱絡；校友會成立典禮後，特別邀請澳洲肉類畜牧協會（Meat & Livestock Australia, MLA）合作舉辦「澳洲牛肉風味品測體驗」，讓校友與師生透過實作與感官評鑑，探索澳洲牛肉的多樣風味與特性，進一步提升專業辨識能力與國際食材應用視野。

MLA市場推廣經理邱怡婷表示，澳洲肉品以「安全、永續與高品質」聞名國際，不僅重視動物福利，也擁有多元的飼養方式與產區特色，她指出，澳洲牛肉的風味如同威士忌、葡萄酒與咖啡一樣，依地區與飼養條件展現獨特風格。澳洲草飼與穀飼牛在全球市場均享有盛譽，主要出口至美國、日本、韓國等國，更在歐洲《世界牛排大賽》（World Steak Challenge）屢獲金牌與總冠軍，深受國際米其林主廚青睞。在二○二五年《全球最佳101家牛排餐廳》（World’s 101 Best Steak Restaurants）榜單中，澳洲共有十七家餐廳入選，其中六家更名列全球前二十，充分展現澳洲牛肉的頂級品質與獨特魅力。這次與高餐大的合作，期望讓更多餐飲專業師生深入了解澳洲肉品的特性與料理潛力，激發廚藝創新靈感。

西餐廚藝系江敏慧主任強調，西廚校友會的成立象徵著人脈的凝聚與傳承，也體現學校與產業間緊密的合作關係，持續結合校友資源與產業能量，打造更具影響力的專業交流平台，持續為台灣餐飲教育注入新動能。