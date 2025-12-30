高餐大震撼國際美食界奪81面獎牌 首摘馬來西亞FHM團體賽金牌

鍾和風/高雄報導

台灣餐飲實力再度閃耀國際舞台，國立高雄餐旅大學於2025年下半年展現驚人爆發力，集結餐飲管理系、烘焙管理系、西餐廚藝系、中餐廚藝系、國際廚藝學士學位學程、餐飲廚藝科等科系菁英，在短短半年內席捲全球各大賽事，斬獲15金、20銀、46銅及12項優勝，共計81面獎牌。其中在「馬來西亞FHM國際廚藝競賽」中，奪得「亞洲宴會套餐」金牌的歷史新頁，成功以美食外交打開台灣知名度。

國廚印尼籍羅賢麗巧手以果膠畫出山水意境贏得金牌。(圖/高餐大提供)

高餐大內外場完美契合寫下大馬競賽新傳奇，在餐飲界指標性賽事「2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝競賽」中，高餐大餐飲管理系團隊優異表現，為台灣拿下「亞洲宴會套餐」金牌。此項目難度極高，嚴格要求內場廚藝與外場服務的默契配合。領隊的賴顧賢老師指出，本次致勝關鍵在於台灣在地元素的創新轉譯，團隊將愛玉結合五味醬與鰹魚醬，創造出令評審驚豔的鹹甜層次，並巧妙利用台東洛神花熬製鮮紅醬汁。在穆斯林為主的馬來西亞，評審起初誤以為是紅酒入菜，經學生專業解釋為天然洛神花萃取後，其精湛創意獲得全場最高分；負責外場訓練的李映萱老師表示，成功的關鍵在於日常訓練的點滴，有張君豪同學及楊喻俐同學流利的英、中雙語說菜服務，成功贏得國際評審的專業肯定；另外在「TCA印尼雅加達國際競賽」中，有兩銀5銅的佳績，劉峻誠同學個人獨得一金一銀一銅，其中西式前菜還拿下全場最高分，他表示聽到自己的名字時，當下不敢置信，怎麼走到台前領獎的，迄今仍有些恍惚，最大收穫不是得獎，而是相信自己，也感謝一直堅持努力的自己。

高餐大中廚系海外競賽成績斐然。(圖/高餐大提供)

烘焙管理學系向來都是國際競技場上的常勝軍，這學期由王先正老師及陳豐昇老師指導下，帶領學生參加「2025 BOPC Penang 國際西點與烘焙競賽」獲得 2金1銀4銅佳績，而明年即將代表台灣「第48屆世界技能競賽」烘焙項目的國手經過激烈角逐，由高餐大烘焙系學生林裕憲代表，林裕憲今年參加「UIBC世界盃青年麵包大賽」及「第20屆聖誕節蛋糕技藝競賽」均奪冠，讓師長對明年賽事都非常期待；而烘焙系學生蔡昀蓉、樟詩玲在「2025FHC上海國際廚藝競賽」、「2025BOPC國際西點烘焙競賽」都是金牌佳績，指導的陳豐昇老師親自參賽，個人獨得一金兩銅，表現不俗，也呈現高餐大烘焙系堅強陣容。

不是很厲害進到高餐，而是進到高餐後，變得很厲害!西廚系的周依蕙，高中時非餐飲相關的本科生，因為對餐飲抱有濃興趣，因此選擇就讀西廚系，第一次參加國際比賽，就拿到「海鮮銀牌」、「雞肉銅牌」，讓他學習到許多課堂之外的重要經驗，包含食材叫貨、時間與事項安排，整個人脫胎換骨，也對未來更有想法；指導的師長黃鈺城表示在「JLCC韓國濟州島國際廚藝競賽」中，能有3銀6銅2佳作好成績，都是平日在校紮實實作經驗所累積，未來將繼續累積學生的實戰經驗。

中廚系李怡君老師帶領學生參加「馬來西亞吉隆坡 FHM 國際廚藝大賽」、「FHC中國國際烹飪藝術比賽」拿下兩銀五銅兩佳作，許榮麟老師帶著學生參加「雅加達國際廚藝挑戰賽」拿下兩銅；其中參加第二十六屆FHC中國國際烹飪藝術比賽，有兄妹檔蘇芷稜和蘇子修分別榮獲雙銀及雙銅，引發關注，帶隊的李怡君老師表示:當初是哥哥先進到高餐中廚系就讀，妹妹看到哥哥念得很開心，廚藝精進，決定跟進，沒想到比賽成績還比哥哥好，兄妹檔良性競爭，讓家長看了十分欣慰。

國際廚藝學士學位學程的學生外籍生居多，在蔡佩君老師的教導下，參加「台北國際廚藝挑戰賽」均有傑出表現，像是來自印尼的羅賢麗和泰國籍的洋桑蒂，賽事中都奪得金牌，而其他學生也都有銀牌、銅牌和佳作的傑出表現，賽事成績凸顯出全英教學卓越成果，高餐大的專業能力用英文傳授，讓學生技能更上一層樓。

餐飲廚藝科學生年紀雖小，比賽表現絲毫不遜色，在黃宏仁老師、葉建志老師、林建安老師帶領下，在「TCAC台灣廚藝美食挑戰賽」、「TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」、「台南美食之都國際餐飲藝術挑戰賽」、「金爵獎」等賽事中，奪下1金5銀10銅兩佳作，其中黃宏仁老師也參賽，在「水果蛋糕裝飾」項目中奪金，學生老師都有傑出表現。

卓越佳績是高餐大辦學成果的展現，也是每位師生努力不懈、追求極致的成果。我們長期致力於國際移動力與專業化教學，這81面獎牌代表台灣的餐飲教育已具備傲視亞洲、接軌國際的實力。高餐大將持續扮演技職教育的領航員，讓台灣美食實力在世界舞台持續發光。