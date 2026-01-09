高餐大領航AI智慧餐飲 重塑產官學新境界

記者鍾和風/高雄報導

隨著人工智慧（AI）技術席捲全球，餐飲產業正經歷前所未有的數位變革。由教育部指導、國立高雄餐旅大學主辦「餐飲 AI 新趨勢 X 智慧人才培育新藍圖」企業座談暨專家會議，在高餐大行政大樓六樓國際會議廳盛大登場，本次盛會匯聚產官學研各界菁英，共同探討如何透過 AI 科技重塑產業生態，利用人工智慧減少營運成本，增加顧客黏著度，訂定台灣餐旅教育建構跨域人才培育的實戰方針。

高餐大代理校長陳國泰期待跨域、跨界深度交流，促進產學之間的合作與資源鏈結。(圖/高餐大提供)

高餐大代理校長陳國泰於開幕致詞時表示，期望透過此類的跨域、跨界深度交流，促進產學之間的合作與資源鏈結。陳代理校長指出，高餐大因應全球數位變革，在餐飲領域更挹注資源，培養具備科技素養與服務專業的新世代跨域人才，為餐飲產業的永續發展與國際競爭力注入新動能。

教育部智慧雨林產業創生人才育成計畫共同主持人南臺科大余兆棠特聘教授對這場論壇表示高度期待。(圖/高餐大提供)

本次座談會暨專家會議主旨在因應餐飲產業將AI技術應用於智慧點餐、營運管理及顧客體驗上的廣泛應用，引領服務流程邁向數位化新時代。活動特別邀請漢來美食執行辦公室副總經理蔡慧娟進行主題演講，深入分享「漢來美食智慧餐飲AI應用與佈局」，揭開全台最難訂的自助餐廳「島語」，如何運用AI語音接聽一年130萬通的來電，又是如何運用科技解決棘手廚餘問題，達成永續經營之目標。

專題講座內容相當豐富，為了深化產學資源鏈結，特別邀請到餐飲教育與資訊服務領域的標竿，分別由高餐大劉秀慧教授、南臺科大黃旭怡教授及樂活餐飲工作室潘文琦顧問，共同探討餐飲業導入 AI 的轉型策略與實踐經驗，由dudoo肚肚營運長葉殷志、AiCity成就數位總經理張財銘及Freone富玩創辦人蕭至瑋，從資服業角度分享 AI 解決方案如何助力餐飲業進行數位升級進行分享。

在綜合座談中，高餐大餐旅學院院長劉聰仁表示，舉辦本次座談會暨專家會議，是希望與所有餐飲與資服業的專家學者就「智慧餐飲人才培育之策略、方法與展望」共同深度對談，透過跨界對話，不僅強化了技能鏈結，更建構餐飲領域培育跨領域複合型人才的實戰方針。

本次座談暨專家會議由教育部指導，並由雲林科大及虎尾科大的鼎力協辦，充分展現教育部智慧雨林產業創生人才育成計畫的合作綜效，並成功為台灣智慧餐飲勾勒出清晰的人才地圖。

