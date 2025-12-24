高餐大餐旅文學獎邁入第12屆 在AI浪潮中書寫不可取代的人文溫度

在AI技術迅速發展、文字生成唾手可得的時代，人文書寫的價值再度受到檢視。國立高雄餐旅大學年度盛事「餐旅文學獎」今年邁入第12屆，持續以文字為核心，鼓勵學子在數位洪流中拿起筆，書寫屬於自身的生命經驗與情感深度。今年報名情況踴躍，顯示年輕世代對真誠書寫與人文表達，仍保有堅定的投入與熱情。

本屆文學獎由通識教育中心策畫，在朱心怡教授引領下，邀集兒童文學作家林哲璋、國立臺南大學國語文學系教授陳昭吟，以及青墨集文史工作室執行總監洪國恩，組成評審團，分別就極短篇、散文與新詩三大類別進行評選。最終從眾多投稿作品中，選出14位創作者、共18篇得獎作品，展現高餐大學生細膩的感性與敏銳的生活觀察力。

↑圖說：高餐大以人文化為辦學核心之一，通識中心舉辦的餐旅文學獎邁入第12年，將高餐大多彩多姿的生活書寫成文字，形成高餐人獨特筆觸。（圖片來源：國立高雄餐旅大學）

作為全國唯一的專業餐旅大學，高餐大長年以「飲食」與「旅遊」為文學創作核心，鼓勵學生從日常生活與五感經驗出發，轉化為文字敘事。本屆得獎作品題材多元，涵蓋童年記憶、海外實習的孤獨與成長、國手訓練的艱辛、廚房工作的酸甜苦辣，以及校園青春情感，篇篇充滿人情溫度。評審一致肯定，在生成式AI盛行的時代，學生展現出的真誠書寫與勇於嘗試，正是文學最動人的力量。

在獲獎名單中，餐管一A李彥潼以〈在世界尚未醒來之前〉與〈夜色把我舉到耳邊聽〉，同時奪下散文組與新詩組第一名，成為本屆雙料冠軍；行銷二A陳微如則以〈北投晨霧裡的溫度〉、〈晨霧漫綠〉與〈九份麵攤〉，分別獲得散文組第二名、新詩組第三名及極短篇佳作，展現跨文類創作實力；航運三A黃湘陵則以〈在香港，我把風景摺進口袋〉與〈涼透的熱狗蛋〉，榮獲新詩與散文組佳作，清新文筆令人印象深刻。

走過十二個年頭，餐旅文學獎已成為高餐大培養學生人文素養與創作能量的重要平台。代理校長陳國泰表示，未來學校將持續深耕文學獎制度，並規劃邀請更多文學創作者進入校園交流，分享創作歷程與閱讀視野。他強調，無論科技如何演進，文字所承載的情感重量與人文價值，始終無可取代，高餐大也將持續守護這片校園文學綠洲，讓年輕世代的文化才情持續綻放。

