高餐大餐旅文學獎 頒獎

在AI技術席捲全球的今日，產出千言萬語往往僅需彈指之間，然而，在那冰冷的演算法背後，卻難以傳遞文字最核心的價值，那份承載歷史文化、先人智慧，並足以抒發個人深層情感的情懷；為了守護這份無可取代的人文能力，高餐大年度盛事「餐旅文學獎」今年正式邁入第十二屆，鼓勵學子在數位洪流中拿筆，寫下屬於自己的真實生命力，今年報名人數相當踴躍，感受到年輕世代對以文字抒發仍保有自我一份堅持。（見圖）

通識教育中心在朱心怡教授的引領下，帶領該校學子們展現筆尖下之人文風采，並邀請堅強評審陣容，共賞青春墨跡，本屆文學獎特別邀請到兒童文學暢銷作家林哲璋老師、國立臺南大學國語文學系陳昭吟教授，以及青墨集文史工作室執行總監洪國恩老師組成權威評審團，分別為極短篇、散文與新詩三大類別進行嚴謹公正的評選；在眾多優秀投稿中，最終精選出十四位創作者共十八篇佳作，展現了該校學子深厚的感性與觀察力。

高餐大為全國唯一專業餐旅大學，每篇文稿如同來自五湖四海不同菜系的澎湃餐點，以五感併發、從味蕾出發的生命探索，餐旅文學獎始終以「飲食」與「旅遊」為創作核心，引導學生透過觀察日常，激發五感經驗；本屆作品題材橫跨童年回憶、海外實習的孤獨與成長、國手訓練的艱辛、廚房裡的酸甜苦辣，乃至校園純愛，這些充滿人情味的篇章，捕捉了生活中難忘的滋味，獲得評審團的一致肯定。

評審們表示，在生成式AI盛行的當下，同學們展現出的「真誠書寫」與「勇於嘗試」的態度，正是文學最動人之處。

本屆賽事挖掘出多位極具潛力的文學好苗子：餐管一A李彥潼，以細膩的感性，憑藉〈在世界尚未醒來之前〉與〈夜色把我舉到耳邊聽〉兩部作品，一舉奪得散文組與新詩組的雙料冠軍；行銷二A陳微如，透過〈北投晨霧裡的溫度〉、〈晨霧漫綠〉及〈九份麵攤〉，分別摘下散文組第二名、新詩組第三名及極短篇佳作，展現多元的創作廣度；航運三A黃湘陵則以〈在香港，我把風景摺進口袋〉與〈涼透的熱狗蛋〉分別獲得新詩及散文組佳作，優美文筆令人驚艷。