高餐大「星新世代」論壇揭密高端餐飲DNA 米其林浪潮下的高教新視野

記者鍾和風/高雄報導

在米其林指南帶動的餐飲產業升級浪潮下，國立高雄餐旅大學餐旅學院舉辦了「2025臺灣餐旅產業趨勢論壇：星新世代」，吸引產學界與數百名師生熱烈參與。此次論壇深入探討高端餐飲的品牌建構與營運哲學，現場邀請到米其林二星的Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊經營者王劭仁、奧美資深公關策略長施淑芳及知名美食評論家費奇，分享長期在業界深厚歷練與觀點，為學子解構「星級」背後的成功關鍵。

國立高雄餐旅大學代理校長陳國泰在開幕致詞中表示:學校致力於縮短學用落差，並透過這類高規格的論壇，將國際餐飲業的視野引入校園。他指出隨著高端餐飲市場的蓬勃發展，學校不僅注重學生的專業技藝訓練，更希望學生能夠從業界大師的經驗中學習，進一步了解餐飲產業的發展趨勢，並培養出具備文化底蘊與實戰能力的國際級餐旅領袖。

餐旅學院院長劉聰仁表示舉辦論壇的初衷，是因為學校發現學生對於「摘星」的渴望與追求，希望透過業界專家的現身說法，讓學生不僅看到米其林星級餐廳的光環與榮耀，更能夠深入了解高端餐飲在營運管理上的極致要求，並將這些實戰經驗轉化為未來職涯發展的核心競爭力。

論壇的內容極為豐富，三位講者分別從品牌建構、經營哲學、以及標準化作業等角度，與在場的師生分享了他們對高端餐飲的深刻見解與寶貴經驗。奧美資深公關策略長施淑芳，以「洞察台灣頂級市場的人事物」為題，深入分析了當前國際奢華品牌的發展趨勢與建構心法。她指出，頂級品牌必須建立在「情緒價值」與「商業價值」的雙重基礎上，並強調在細節、單純、含蓄與不凡之間展現極致，才能創造出獨特且無可取代的品牌魅力。

米其林二星餐廳「渥達尼斯磨坊」的經營者王劭仁，也在論壇中分享了他對於高端餐飲經營的獨到見解。作為APacCHRIE台灣分會理事長以及慕舍酒店的董事長，王劭仁提出自己的管理哲學，並透露他從世界級企業領袖如Apple創辦人Steve Jobs、Pixar創辦人Ed. Catmull、及Walmart執行長Doug McMillon的智慧中汲取營運精髓。他強調，學生應該學會跨界學習，並將科技創新與創意融合於餐飲服務中，才能在激烈的國際競爭中脫穎而出。

「星新世代」論壇揭密高端餐飲DNA。（圖/高餐大提供）

資深美食評論家費奇則帶來了題為「米其林星星=星級主廚？」的精彩分享，她深入探討了米其林星級餐廳的發展歷程及其成功的內部運作機制。費奇特別強調了標準作業程序（SOP）在餐飲業中的關鍵作用，指出無論是廚藝SOP還是服務SOP，都對確保餐廳的菜品品質與顧客體驗的穩定性至關重要，這些都是保持米其林星級榮耀的基礎。活動最後，由李怡君老師主持的綜合座談引發現場學生的踴躍提問。學生們與講者進行了深入交流，探討了高端餐飲市場的就業機會、職涯發展，以及如何提升自己的專業素養與市場競爭力。此次論壇由教育部高等教育深耕計畫指導，成功為高餐大的學生揭開了米其林產業的神祕面紗，並為台灣高端餐飲人才的培養注入了實用且前瞻性的能量。