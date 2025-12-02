高餐大「星新世代」論壇聚焦米其林時代 揭開高端餐飲成功DNA

在米其林指南帶動台灣餐飲產業升級之際，國立高雄餐旅大學舉辦「2025臺灣餐旅產業趨勢論壇：星新世代」，吸引產學界與上百名師生參與。論壇聚焦高端餐飲品牌建構與營運策略，邀請米其林二星餐廳渥達尼斯磨坊經營者王劭仁、奧美資深公關策略長施淑芳及知名美食評論家費奇分享產業觀點，帶領學生拆解星級光環背後的專業與實力。

高餐大代理校長陳國泰致詞指出，面對餐飲市場高端化趨勢，學校致力縮短學用落差，將國際視野與產業實務引入校園，協助學生理解未來餐旅產業的發展方向。他強調，校方除了技術訓練，也重視學生從業界典範身上吸收文化底蘊與管理思維，培養具國際競爭力的餐旅專業人才。

↑圖說：高餐大代理校長陳國泰表示高餐大致力縮短學用落差（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

餐旅學院院長劉聰仁表示，學生對「摘星」的憧憬促成論壇舉辦，希望透過業界大師現身說法，讓學子理解米其林星級餐廳的榮耀之外，更看見營運管理上的精準要求，並將這些觀念內化為未來職涯的核心能力。

施淑芳以「洞察台灣頂級市場」為題，分析國際奢華品牌的趨勢與策略，強調品牌必須同時凝聚情緒價值與商業價值，並在細節、單純、不凡之間追求極致，才能打造不可取代的市場定位。

王劭仁則分享經營二星餐廳的管理哲學，將Steve Jobs、Pixar創辦人Ed Catmull及Walmart執行長Doug McMillon的跨界智慧融入餐飲管理。他鼓勵學生善用科技與創意突破框架，擁抱跨領域知識，才能在全球競爭中取得優勢。

↑圖說：論壇深入探討高端餐飲的品牌建構與營運哲學，邀請到中餐廚藝系副教授李怡君、知名美食評論家費奇、高餐大餐旅學院院長劉聰仁、奧美資深公關策略長施淑芳及米其林二星渥達尼斯磨坊經營者王劭仁(由左至右)（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

美食評論家費奇則以「米其林星星＝星級主廚？」拆解米其林運作模式，強調標準化SOP在餐飲業的重要性。她指出，從廚藝到服務皆需精準一致，才能維持星級品質，也是打造永續競爭力的核心。

論壇最後開放綜合座談，學生踴躍提問，與講者討論高端餐飲的職涯發展與市場趨勢。活動在熱烈互動中落幕，在教育部高教深耕計畫支持下，為高餐大學生打開米其林餐飲產業的新視野，也為台灣高端餐飲人才培育注入更具實務性的動能。

