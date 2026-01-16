高骨力體能訓練中心 量身訂做運動處方箋

流失的肌肉力量可以喚醒回春，而且有機會逆轉醫療處置。台中一名70歲婦人，關節變形走路劇痛，醫師為她量身打造運動菜單，靠著訓練肌力，不但緩解疼痛，還改變原本必須開刀的醫療計畫，有良好的肌肉力量，生活品質也越來越好。

這不是健身房，是醫院裡的高骨力體能訓練中心，在醫師指導下，針對最迫切需要的部位鍛鍊肌力。

病友 岳林美琴：「膝蓋關節有磨損，因為我有去看過骨科，他說我的膝蓋就是已經有歪掉，需要開刀 。」

一般病友總是手術之後才開始做復健運動，而她不一樣，在開刀的排序之前，她先諮詢復健醫學。

廣告 廣告

台中慈院復健醫學部主任 蔡森蔚：「你把肌肉練好，這個骨頭就是會有代償的作用，這樣就可回復正常的功能 。」

醫師為她量身打造運動計畫，醫病一對一，半年成果超乎預期，靠著肌力回春，她並沒有手術，而原本的病痛已經獲得緩解。

病友 岳林美琴：「我之前經常會閃到腰，現在來訓練以後，比較懂得怎麼樣去施力，任何的投資都會慘賠(風險)，只有唯一投資自己的健康，穩賺不賠 。」

許多和她一樣的中高齡病患有類似的關節症狀，醫師特別提醒，尤其下蹲姿勢不良，容易損傷膝蓋。

台中慈院復健科醫師 陳佳菁：「上蹲式廁所，會比較容易內夾膝蓋，這個就會對我們的半月板，或在膝蓋內側的一些軟組織，造成比較不當的壓力 。」

台中慈院復健醫學部主任 蔡森蔚：「 我們的骨骼就像裡面的鋼筋，我們肌肉其實就是水泥，如果鋼筋很好，但是水泥壞掉了，沒有人會去想說，我把鋼筋打得更好就好，這個屋子一樣會垮掉。」

身體需要骨骼，也需要有力量的肌肉，藉由運動強化肌力，從自身做起，或許有機會逆轉原本的醫療處置。

更多 大愛新聞 報導：

0117歷史今天 援助獅子山

洛鞍颱風影響 周末北東陰雨天

