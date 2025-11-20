高鳳路分隔島縮減增設左轉道 工程引民眾上下班塞車憂慮

高雄市小港區高鳳路車流量大，工務局與交通局近日啟動中央分隔島縮減工程。（洪靖宜攝）

高雄市小港區高鳳路是往返市區、港區及工業區的重要幹道，車流量大，與高松路口長期壅塞。工務局與交通局近日啟動中央分隔島縮減工程，預留偏心左轉專用車道，盼改善通行效率與安全。但工程進行後民眾憂心成「上下班塞車地獄」，也有人建議應拓寬道路，市議員鄭光峰也認為是好建議，會進一步了解可能性。交通局則說，因屬中長期評估議題，先透過路口瓶頸改善與交通工程手段紓解現行塞車問題。

高鳳路是小港往返鳳山、大寮與台88的重要幹道，重車多、轉向需求高，尖峰時段更容易堵成一片。工務局道工處與交通局進行中央分隔島寬度縮減工程，長度約75公尺，同時調整車道配置以增設偏心左轉專用車道，減少因等待左轉車輛影響直進車流，改善地方交通運輸效率。

但工程期間也讓不少民眾憂心成「上下班塞車地獄」，交通局說，施工期間將採分段、離峰及夜間施工，並加強改道路線指引與員警、義交現場指揮，降低對通勤族的影響。市議員鄭光峰也指出，從安全性、未來性來看，該路段需要左轉道，才不會造成後方車輛阻塞，加上鄰近太平國小，下班課時間本就車流壅擠大，會邀集相關單位進行會勘，了解地方需求，一起度過陣痛期。

有地方居民建議拓寬道路，平時常有大車路邊臨停買東西，機車得閃避騎上車道，險象環生，鄭光峰也認為是好提議，會進一步了解可能性。交通局回應，高鳳路沿線受既有建物及用地限制，涉及用地取得與都計變更，屬中長期評估議題，目前先透過路口瓶頸改善與交通工程手段，較快紓解壅塞。

