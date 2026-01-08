高麗菜不用水煮？主廚教你「無水料理」這樣做 再加碼一菜兩吃更經濟

你通常怎麼煮高麗菜？一般常見手法就是爆炒或下火鍋。想要吃出高麗菜鮮甜脆口新高度，《如果云知道》主持人鄭凱云特別邀請雷神主廚雷議宗，為大家示範如何用「無水料理」手法，呈現高麗菜的美味，營養全hold住。而且再加碼一菜兩吃的妙招，趕快來學喔！

挑選高麗菜有訣竅

雷議宗指出，挑選高麗菜有3個小撇步。首先，要選擇底部為白色的高麗菜，避免挑到發黃或有黑點的。其次是蟲蛀的部分要盡量少。最後則是拿起高麗菜時，要感受到沉重感，拍打側面時，手心感覺不是硬梆梆，而是蓬鬆的手感。

高麗菜清洗有技巧

雷議宗說，高麗菜帶回家後，可先將外層較老的葉子剝除，再將葉子一片一片摘下，放入加了些許鹽巴的水中浸泡清洗。雷議宗建議，洗的時候可順便把不好的葉子挑除，讓高麗菜吸飽水分，為無水料理做好準備。

無水料理訣竅大公開

雷議宗強調，無水料理的重點在於食材要先吸飽水分，再以密封的方式將食材的水分燜煮出來。無水料理步驟如下：

將事先泡水，取出瀝乾的高麗菜與浸泡過米酒的櫻花蝦，一同放入鍋中，撒入蒜片和些許鹽巴，蓋上鍋蓋以大火煮至冒出蒸氣。 將鍋蓋打開，上下拌勻，再蓋上燜煮40秒即可起鍋。起鍋時可淋上一些芝麻油或是可生食的橄欖油提香，撒上蔥花點綴就大功告成。

高麗菜切絲直切？橫切？祕訣在這裡

除了無水料理，雷議宗也分享了高麗菜的涼拌沙拉吃法。他說，若要切高麗菜絲，可順著葉片的紋路「直切」，切成蓬鬆細緻的絲狀。

一菜兩吃的妙招

將切好的高麗菜絲泡冰水並沖洗幾次，再搭配橄欖油、鹽巴和鳳梨切丁拌勻一起食用，也可以輕鬆達到一菜兩吃的期待。

借菜水是關鍵

雷議宗最後提醒，烹調高麗菜時盡量不要加太多的水，而是要善用高麗菜本身的水分來炒煮，才能吃到最鮮甜美味的高麗菜。無水料理從準備到完成只要短短2分鐘，保留了高麗菜的營養和甜脆口感，夏日想要吃得清爽無負擔，絕對不要忘了這一盤無水高麗菜。

◎ 諮詢專家／雷議宗主廚

