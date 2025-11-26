高麗菜價崩又來了！買便宜、吃高尚「這樣料理」營養師提醒2種人少吃點
台灣「國民天菜」高麗菜大量搶市，售價已從平日一斤至少25元，斷崖式下滑至2斤一顆80元有找！農民豐收卻心情差，消費者則迎來美味良機，而且多吃蔬食、選擇本地生產更有助減少碳排放量。營養師提醒2種人要適量吃，而料理專家則要教你怎樣挑好貨，便宜買、高尚吃。
高麗菜豐收價跌 沒有最便宜只有更便宜
上周的鳳凰颱風未破壞到中南部的農作，高麗菜自本周大出，根據媒體報導，嘉義產地甚至還傳出一顆賣10元的新低行情價，不過消費者要自己親手下田取摘！
每年十月至隔年四月是台灣高麗菜盛產季，資深菜販廖炯程表示，目前市場出現實惠價格，今（11/19）高山一斤零售賣50元，很大顆秤起來一顆150元上下；平地的品種大約每斤30元，一顆大概75元左右就有了。「但真正最便宜時節要等到明年一月喔！」廖炯程強調，現在的高麗菜「最當令」，品質很好、口感最清甜，也是最佳入手時機。
營養師分享智慧保存 2種人少吃一點
高麗菜便宜賣，家裡冰箱再厲害也頂多買個2顆。營養師蔡宜方說，高麗菜屬於十字花科蔬菜，含有豐富的膳食纖維和抗氧化成分，富含維生素C和多酚類。最特別的是含有獨特的植化素-硫代葡萄糖苷，這種成分在體內會轉化成「吲哚」與「異硫氰酸鹽」等活性化合物，有助於肝臟解毒、抗發炎，甚至具有抗癌功效。
高麗菜人人好，但是有一種人要特別小心。蔡宜方說，甲狀腺機能低下者要適量攝取，因為高麗菜含致甲狀腺腫素。另外，高麗菜屬於易產氣食物，消化較慢或容易脹氣的人可能需要控制食用量。
想要趁價格便宜，多買一些，保存技巧很重要。蔡宜方建議：「整顆冷藏最適合北部濕冷天氣，記得外層葉子不要剝掉，直接放入冰箱蔬果室。想要長期保存，可以切絲後用餐巾紙擦乾，分裝冷凍，雖然口感會偏軟，但非常適合用來燉菜、煮湯或煮粥。南部天氣乾燥，推薦切片日曬或烤乾，可以保存長達半年。」
國宴主廚挑選眉角：注意菜梗新鮮度
國宴主廚溫國智更傳授市場挑選高麗菜的祕訣：「優質高麗菜葉片緊實、手感沉重，色澤鮮綠無斑點。冬季高山高麗菜特別清甜，最適合製作精緻菜餚。挑選時要注意菜梗部分，新鮮的高麗菜梗應該飽滿無乾裂。」
溫國智還補充：「現在的高山高麗菜因為日夜溫差大，甜度特別高，很適合做生菜沙拉或是輕食料理，能夠完整保留營養成分。」
看更多：烏雞藥膳連鍋菜／黑色料理之王 「顧心臟」好湯！加碼提升免疫力
雙廚藝較勁：高麗菜「內捲」、「外捲」超級比一比
控醣達人May姐的健康台味影音中，教粉絲如何料理盛產的高麗菜，時尚又快速上菜！她用的是微波爐。
作法：將高麗菜切半後用50度水清洗，整顆拿起切絲。肉片直接捲上高麗菜絲，底部鋪菇類增加纖維，微波7分鐘後淋低糖沾醬，比水餃更健康滿足。
May姐強調：「這道料理特別適合上班族，下班後想要快速準備晚餐，又能兼顧健康需求。使用微波爐不僅省時，還能保留高麗菜的清甜原味。」
國宴主廚溫國智則在美味天地影音裡分享經典版美美的高麗菜捲：
作法：先切葉片缺口，滾水汆燙葉片，完整展開。厚的葉脈要剖除，保持葉面平整。魚漿與絞肉1：1黃金比例，加入薑蔥提味。撒玉米粉防脫落，用昆布綑綁定型，昆布高湯小火燜煮10分鐘，簡單鹽調味就能引出鮮甜。
看更多：指甲2變化是身體求救？骨科權威：12警訊恐害骨鬆 看1圖補鈣救命
溫主廚也分享這道高麗菜的眉角：「汆燙高麗菜葉的水不要浪費，因為含有蔬菜的甜味，可以保留下來作為後續燉煮的湯底，這樣能讓整道料理的風味更加濃郁。」
蔡宜方也分享她個人的創意食譜推薦：「高麗菜煎餅只需將高麗菜絲與蛋、麵粉混合煎熟；高麗菜炒泡麵加入肉絲、香菇更添風味；回鍋肉片則是將高麗菜與豆干、肉片一起拌炒，簡單又美味。」
美味小叮嚀
主廚和營養師都大力推薦，現在正是高麗菜最物美價廉的時節，除了傳統料理方式，不妨嘗試創新作法。蔡宜方提醒，高麗菜富含的營養成分在高溫烹煮下容易流失，建議可以生食或快速拌炒，保留更多營養價值。把握產季時機，讓高麗菜成為餐桌上的健康主角！
看更多：高麗菜功效：10大營養好處、價格、料理保存和禁忌一次看
◎ 圖片來源／翻攝自溫國智美食天地．May姐健康台味
◎ 資料來源．諮詢專家／溫國智國宴主廚．May姐控醣料理達人．廖炯程菜販．蔡宜方營養師
更多健康2.0報導
五十肩好痛？2穴+1茶飲通氣血 緩解疼痛很有效
全球首例人類染H5N5禽流感死亡！死者養家禽 CDC籲「5要6不」嚴防新型病毒！
血糖太高會得大腸癌、胰臟癌、肝癌！名醫苦勸：多吃這些食物才能防癌
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 22 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 15 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 12 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 16 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 16 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前