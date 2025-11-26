高麗菜價崩又來了！買便宜、吃高尚「這樣料理」營養師提醒2種人少吃點

台灣「國民天菜」高麗菜大量搶市，售價已從平日一斤至少25元，斷崖式下滑至2斤一顆80元有找！農民豐收卻心情差，消費者則迎來美味良機，而且多吃蔬食、選擇本地生產更有助減少碳排放量。營養師提醒2種人要適量吃，而料理專家則要教你怎樣挑好貨，便宜買、高尚吃。

高麗菜豐收價跌 沒有最便宜只有更便宜

上周的鳳凰颱風未破壞到中南部的農作，高麗菜自本周大出，根據媒體報導，嘉義產地甚至還傳出一顆賣10元的新低行情價，不過消費者要自己親手下田取摘！

每年十月至隔年四月是台灣高麗菜盛產季，資深菜販廖炯程表示，目前市場出現實惠價格，今（11/19）高山一斤零售賣50元，很大顆秤起來一顆150元上下；平地的品種大約每斤30元，一顆大概75元左右就有了。「但真正最便宜時節要等到明年一月喔！」廖炯程強調，現在的高麗菜「最當令」，品質很好、口感最清甜，也是最佳入手時機。

營養師分享智慧保存 2種人少吃一點

高麗菜便宜賣，家裡冰箱再厲害也頂多買個2顆。營養師蔡宜方說，高麗菜屬於十字花科蔬菜，含有豐富的膳食纖維和抗氧化成分，富含維生素C和多酚類。最特別的是含有獨特的植化素-硫代葡萄糖苷，這種成分在體內會轉化成「吲哚」與「異硫氰酸鹽」等活性化合物，有助於肝臟解毒、抗發炎，甚至具有抗癌功效。

高麗菜人人好，但是有一種人要特別小心。蔡宜方說，甲狀腺機能低下者要適量攝取，因為高麗菜含致甲狀腺腫素。另外，高麗菜屬於易產氣食物，消化較慢或容易脹氣的人可能需要控制食用量。

想要趁價格便宜，多買一些，保存技巧很重要。蔡宜方建議：「整顆冷藏最適合北部濕冷天氣，記得外層葉子不要剝掉，直接放入冰箱蔬果室。想要長期保存，可以切絲後用餐巾紙擦乾，分裝冷凍，雖然口感會偏軟，但非常適合用來燉菜、煮湯或煮粥。南部天氣乾燥，推薦切片日曬或烤乾，可以保存長達半年。」

國宴主廚挑選眉角：注意菜梗新鮮度

國宴主廚溫國智更傳授市場挑選高麗菜的祕訣：「優質高麗菜葉片緊實、手感沉重，色澤鮮綠無斑點。冬季高山高麗菜特別清甜，最適合製作精緻菜餚。挑選時要注意菜梗部分，新鮮的高麗菜梗應該飽滿無乾裂。」

溫國智還補充：「現在的高山高麗菜因為日夜溫差大，甜度特別高，很適合做生菜沙拉或是輕食料理，能夠完整保留營養成分。」

雙廚藝較勁：高麗菜「內捲」、「外捲」超級比一比

控醣達人May姐的健康台味影音中，教粉絲如何料理盛產的高麗菜，時尚又快速上菜！她用的是微波爐。

作法：將高麗菜切半後用50度水清洗，整顆拿起切絲。肉片直接捲上高麗菜絲，底部鋪菇類增加纖維，微波7分鐘後淋低糖沾醬，比水餃更健康滿足。

May姐強調：「這道料理特別適合上班族，下班後想要快速準備晚餐，又能兼顧健康需求。使用微波爐不僅省時，還能保留高麗菜的清甜原味。」

高麗菜「內捲」版本。（圖／翻攝自May姐健康台味YT）

國宴主廚溫國智則在美味天地影音裡分享經典版美美的高麗菜捲：

作法：先切葉片缺口，滾水汆燙葉片，完整展開。厚的葉脈要剖除，保持葉面平整。魚漿與絞肉1：1黃金比例，加入薑蔥提味。撒玉米粉防脫落，用昆布綑綁定型，昆布高湯小火燜煮10分鐘，簡單鹽調味就能引出鮮甜。

溫主廚也分享這道高麗菜的眉角：「汆燙高麗菜葉的水不要浪費，因為含有蔬菜的甜味，可以保留下來作為後續燉煮的湯底，這樣能讓整道料理的風味更加濃郁。」

高麗菜「外捲」版本。（圖／翻攝自溫國智美食天地）

蔡宜方也分享她個人的創意食譜推薦：「高麗菜煎餅只需將高麗菜絲與蛋、麵粉混合煎熟；高麗菜炒泡麵加入肉絲、香菇更添風味；回鍋肉片則是將高麗菜與豆干、肉片一起拌炒，簡單又美味。」

美味小叮嚀

主廚和營養師都大力推薦，現在正是高麗菜最物美價廉的時節，除了傳統料理方式，不妨嘗試創新作法。蔡宜方提醒，高麗菜富含的營養成分在高溫烹煮下容易流失，建議可以生食或快速拌炒，保留更多營養價值。把握產季時機，讓高麗菜成為餐桌上的健康主角！

◎ 圖片來源／翻攝自溫國智美食天地．May姐健康台味

◎ 資料來源．諮詢專家／溫國智國宴主廚．May姐控醣料理達人．廖炯程菜販．蔡宜方營養師

