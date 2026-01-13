高麗菜價崩盤下殺一顆19元 民眾驚：史上最便宜﹗

賣場一度促銷高麗菜每顆19元。 記者蔡宗彥攝

冬季氣候穩定，蔬菜產量穩定量產，高麗菜更是產量過剩，菜價處於崩盤，不過，這恐怕還不是最便宜，生鮮賣場更是驚爆下殺至一顆高麗菜只要十九元，每天豪氣供應十萬顆，不少民眾樂搶，史上最便宜的高麗菜﹗

知名賣場自本月十日至十二日，連續三天，推出「生鮮爆殺」活動，台灣高麗菜直接砍半促銷，單顆約一公斤特價十九元，活動期間門市每日合計限量十萬顆，每人最多可購買三顆。

活動的最後一天，有的門市吸引許多民眾搶購高麗菜，菜攤上的高麗菜沒有多久時間就快被搶購一空，高雄楠梓區一位李姓民眾說，他是十一日到賣場的門市採買日常用品，看到高麗菜一顆十九元，「起初以為是自己看錯」，再靠近看仔細，「真的是一顆十九元」，「今天是促銷活動的最後一天，趕快來撿便宜﹗」

柯姓上班族說，現在高麗菜很便宜，菜市場每斤甚至十元左右，一顆高麗菜五十元有找，已經這麼便宜了，想不到還有更便宜的，一顆只要十九元，「可說是史上最便宜高麗菜﹗」

據了解，高麗菜因為產量過剩，價格崩跌，傳統市場上每斤十元左右，不少菜農哀嘆血本無歸，連採收、運送等成本都不夠支應，有的高麗菜田乾脆開放給民眾採收。

高雄梓官蔬菜生產專業區的老菜農說，冬季高麗菜往年就是產量過剩，價格下滑，預估菜價會在農曆春節左右陸續回穩，民眾可以趁著現在正當季多採買高麗菜。