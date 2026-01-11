高麗菜價崩 南橫小農擺攤求生

菜賤傷農！西部平地高麗菜產量供過於求，導致價格崩跌，效應外溢拖累東部高山高麗菜；再加上天氣溼冷，部分高麗菜吸水爆裂，品質再受挫。粗估台東縣海端鄉利稻、霧鹿村共逾15萬顆高麗菜面臨滯銷，甚至棄採，部分農民憂心高山、平地菜價被迫「統一」，「採收等於做白工，還要貼錢」。不過，仍有部分小農遠赴市區擺攤販售，盼多少回收成本。

位處高海拔南橫山區的利稻、霧鹿兩村，是台東縣境內高山高麗菜重要產區，口感相較平地產區清脆鮮甜，無論燉煮或炒食皆宜。不過，今年在平地高麗菜過剩與溼冷氣候雙重夾擊下，估計利稻約有10萬餘顆、霧鹿5至6萬顆高麗菜，面臨滯銷及棄採困境。

霧鹿村長余紹盛指出，其實有進行產量調節，集中於夏季生產，所以冬季產量相對少，目前高麗菜多數留在田間不採收，或是分送給親友。

台東縣南橫原住民高冷蔬菜生產合作社經理人達亥則表示，目前連高山高麗菜價格都跌到個位數，往年同期價格都不會這麼低，「真的是產量太多，市場也沒辦法收。」

農產行負責人陳允萍表示，平地高麗菜量多價跌，農民甚至每顆10元都在賣，連帶影響盤商收購高山高麗菜的意願及價格，「把高山的價格都打趴了，又不願意上山談價收購。」

不僅價格受挫，近期冷氣團發威，南橫山區降雨、降雪不斷，高山高麗菜吸收過多水分，葉片膨脹破裂，整顆菜一分為四，賣相大打折扣，且不耐久放，農民苦不堪言。

達亥指出，利稻村多是自耕小農，菜丟掉實在可惜，只能清晨下田採收後，自行開車前往距離逾百公里的市區擺攤賣，每天約可賣出10籃、約250顆，大概能打平部分成本，不無小補。