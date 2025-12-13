地方中心／陳崇翰 基隆報導

近期高麗菜盛產，導致價格崩跌，為了幫助農民，基隆市議員施偉政和基隆市彰化同鄉會，一口氣認購了2000顆"彰化雪翠高麗菜"，產地直購，免費發放，吸引大批民眾排隊領取；除了送給市民，議員也親自開貨車，將愛心送到特教學校與社福機構。

一顆顆又大又翠綠的高麗菜，議員、工作人員等手沒停過，接力傳遞，送到民眾手中。

產地新鮮直送，超受歡迎，活動時間還沒到，就看到長長排隊人龍，隊伍綿延好幾十公尺。

高麗菜價崩！ 基市議員、同鄉會認購2千顆免費送

高麗菜價崩! 基市議員.彰化同鄉會認購2千顆免費送。（圖／民視新聞）





拿到新鮮高麗菜，民眾們都超開心，近期彰化高麗菜盛產、價格崩跌，為了力挺小農，基隆市彰化同鄉會和議員合作，認購了整整2000顆高麗菜，產地直購，免費發放給民眾。

不只民眾有口福，這份愛心也送到弱勢團體，施偉政議員團隊，將一箱又一箱的高麗菜，專程載往基隆特教學校、社福機構等更需要的地方。





高麗菜價崩！ 基市議員、同鄉會認購2千顆免費送

高麗菜價崩! 基市議員.彰化同鄉會認購2千顆免費送。（圖／民視新聞）





用實際行動力挺農民，2000顆愛心高麗菜，不只不浪費食物，同時給農民寒冬裡最棒的溫暖。





