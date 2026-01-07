高麗菜價崩 跌破10元 彰化青農「產地直送」自救

彰化縣 / 綜合報導

受天氣影響，高麗菜供過於求，根據農產品批發市場交易行情，2025年12月來，每公斤交易平均價格跌破10元，農民採收的高麗菜送去市場幾乎賠錢，就有高麗菜農另闢蹊徑，跳過盤商採取「產區直送」模式，將現採高麗菜直送到家，不讓辛苦種植的心血白費。

撒下高麗菜大火翻炒，熱騰騰的高麗菜出爐。自助餐業者莊先生說：「減了兩到三成。」記者VS.自助餐業者莊先生說：「(什麼降最多)高麗菜啊，葉菜類。」

高麗菜炒好炒滿一大盤，不怕人吃因為最近高麗菜超級便宜，來到彰化高麗菜田，高麗菜長的又大顆又脆綠，農民將高麗菜一顆一顆裝箱送上車，不是送到菜市場，而是，青農搬著整箱高麗菜，直接送到訂購民眾家，因為高麗菜受天氣影響，產期過於集中市場供過於求，去年12月交易均價一度跌破10元。

青農徐泰偉說：「受到高山(高麗菜)的影響，平地的(高麗菜)價格比較沒有那麼好。」平地高麗菜進入採收期，高山高麗菜還是持續採收，造成平地高麗菜價格低迷，送到果菜市場幾乎會賠錢。

青農徐泰偉說：「現在價格不好，一定會賠錢。」彰化青農，另外想辦法開拓通路，跳過盤商採取產區直送，農糧署也啟動外銷，首波162公噸在去年12月23日在雲林封櫃啟航，搶救菜價。

蔬菜及種苗產業組長傅立忠說：「每天的供應量都可以在，原則上都在300公噸以下，所以相對來講是相當平穩的狀況。」農糧署也說，接下來到1月中旬後，高麗菜因應年節，供備需求增加，價格可望回穩。

