高麗菜價格崩盤！解毒又抗癌 營養師提醒「甲狀腺疾病、脹氣」少吃

台灣「國民天菜」高麗菜因大量上市，價格從平日一斤25元急遽下滑至2斤一顆不到80元，嘉義產地甚至傳出一顆僅賣10元的驚人低價，但須自行下田採收。雖然農民豐收卻愁雲慘霧，消費者則迎來採購良機。專家表示，高麗菜富含營養價值，但有兩類人群需特別注意食用量，同時也分享了挑選、保存及料理的專業技巧。

高麗菜價格崩盤，專家建議消費者可趁便宜多買來品嘗。(圖/報系資料照)

鳳凰颱風上週未對中南部農作造成破壞，高麗菜本週大量出產導致價格崩盤。根據《健康2.0》報導，資深菜販廖炯程指出，目前市場高山高麗菜零售價一斤約50元，大顆的一顆約150元；平地品種則每斤約30元，一顆約75元。他特別強調：「但真正最便宜時節要等到明年一月喔！」廖炯程表示，現在的高麗菜「最當令」，品質和口感最佳，是最適合購買的時機。

營養師蔡宜方解釋，高麗菜屬十字花科蔬菜，富含膳食纖維、抗氧化物質、維生素C和多酚類，最特別的是含有獨特的植化素-硫代葡萄糖苷，這種成分在體內會轉化成「吲哚」與「異硫氰酸鹽」等活性化合物，有助於肝臟解毒、抗發炎，甚至具抗癌效果。不過，她提醒兩類人需注意攝取量：甲狀腺功能低下者因高麗菜含致甲狀腺腫素，以及容易脹氣的人因高麗菜屬易產氣食物。

想趁價格便宜多買幾顆，保存方法至關重要。蔡宜方建議：「整顆冷藏最適合北部濕冷天氣，記得外層葉子不要剝掉，直接放入冰箱蔬果室。想要長期保存，可以切絲後用餐巾紙擦乾，分裝冷凍，雖然口感會偏軟，但非常適合用來燉菜、煮湯或煮粥。南部天氣乾燥，推薦切片日曬或烤乾，可以保存長達半年。」

農糧署曾在9月下旬警告，指出高麗菜已連續4旬亮紅燈，顯示種植情形集中且數量偏高，籲請農友，適度調整種植規劃。 （圖／農業部提供）

國宴主廚溫國智分享挑選高麗菜的專業技巧：「優質高麗菜葉片緊實、手感沉重，色澤鮮綠無斑點。冬季高山高麗菜特別清甜，最適合製作精緻菜餚。挑選時要注意菜梗部分，新鮮的高麗菜梗應該飽滿無乾裂。」他補充道：「現在的高山高麗菜因為日夜溫差大，甜度特別高，很適合做生菜沙拉或是輕食料理，能夠完整保留營養成分。」

營養師蔡宜方也分享了幾道簡易家常菜：「高麗菜煎餅只需將高麗菜絲與蛋、麵粉混合煎熟；高麗菜炒泡麵加入肉絲、香菇更添風味；回鍋肉片則是將高麗菜與豆干、肉片一起拌炒，簡單又美味。」她提醒，高麗菜富含的營養成分在高溫烹煮下容易流失，建議可以生食或快速拌炒，保留更多營養價值。

專家們一致認為，現在正是高麗菜最物美價廉的時節，除了傳統料理方式，不妨嘗試創新作法。把握產季時機，讓高麗菜成為餐桌上的健康主角，既能享受美味，又能兼顧健康與經濟效益。

