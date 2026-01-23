高麗菜價格崩跌只要19元 甜脆挑選祕訣、保鮮方法曝

高麗菜近日價格狂掉，甚至有部分店家一顆賣19元。知名菜販廖炯程透露，想品嚐葉子爽脆的高麗菜，應挑選重量較輕的，若偏好咬下去會出水並享受葉面甜味的則要選重的。

高麗菜近日價格下滑。（示意圖／中天新聞）

高麗菜是台灣家庭常見菜餚之一，含有膳食纖維、礦物質、維生素C、維生素K等等營養，不論是蒸煮炒都很適合！廖炯程曾在臉書發文分享挑選高麗菜的四大原則。他指出，外觀不應有明顯破損或爛葉、顏色需呈現翠綠而非死白、葉梗必須具備脆性，既不能軟塌也不可過硬。他特別強調一個獨特的挑選技巧，手拿起來比看起來感覺輕的高麗菜，內部較為蓬鬆脆口，適合想吃偏硬口感的料理如火鍋；反之，拿起來比看起來重的則較為結實。

廣告 廣告

廖炯程也說，正當時的時令高麗菜都相當美味。他表示，吃過進口高麗菜的消費者應該很有感觸，例如鍋貼水餃中的高麗菜吃起來很硬不甜，涮涮鍋的高麗菜顯得蒼白且煮不爛，泡麵裡的乾燥蔬菜，許多都是使用進口高麗菜製成。

現在高麗菜價格便宜，如果不小心買太多該怎麼保存？對此，全聯福利中心則在臉書粉專分享延長高麗菜保鮮期的秘訣。首先將菜心以三角形狀切除，接著把沾濕的廚房紙巾塞進缺口處，最後裝入塑膠袋並將缺口朝下放置於冰箱冷藏。全聯小編提醒，後續取用時只需以剝葉片方式拔取所需份量，避免切片導致切面發黑，如此便能讓高麗菜保存更久且更完整，不用擔心因為吃不完而發黑長芽。

延伸閱讀

餓到睡不著體重卻不降？研究：身體啟動「飢荒保護機制」

防輻射冷卻！5縣市低溫特報 明晨恐跌破10度

財政部急尋人！千萬發票2張無人領 11張百萬大獎3/5到期