高麗菜大豐收卻賣不動？台南產量暴增「最慘跌到5元」最新價格曝光

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

去年底天氣穩定、病蟲害少，高麗菜生長順利，卻也導致產量暴增、價格重挫。台南地區高麗菜產地價一度跌到每公斤僅5至6元，不僅低於成本，部分農民甚至開放民眾以每顆10元自行採收，仍難以消化過剩產量，農民壓力不小。

去年底天氣穩定、病蟲害少，高麗菜生長順利，卻也導致產量暴增、價格重挫。（示意圖／Unsplash）

據《中時》報導，每年12月至隔年1月是高麗菜主要產季，不少農民會利用稻米休耕期改種蔬菜增加收入。台南市高麗菜產量居全台第4，去年底氣候條件理想，使產量明顯高於往年，價格一度僅剩去年的約三分之一，出現「收成好卻賺不到錢」的窘境。

隨著時間進入歲末年初，市場需求逐漸回溫，菜價也開始止跌回升。台南市農業局表示，企業尾牙、年節採購需求增加，帶動高麗菜買氣，目前價格已回升至每公斤約11.5元，市場供需逐步趨於平衡。

台南市農業局也強調，後續將持續關注產銷狀況，視供需情形調節市場，並呼籲消費者多多選購當季蔬菜，不僅能吃到最新鮮的農產品，也有助於穩定農民收益。

