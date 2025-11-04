高麗菜心藏「驚人再生力」！日YTR實測曝2關鍵

國際中心／饒婉馨報導

通常高麗菜的菜心都會直接被丟棄，但日本有一名網友Noringo知道「菜心泡水後能長出一片新葉子」，並且好奇是否能種出像外面超市賣的高麗菜。他因此開始進行實測，並把全部的過程拍攝下來，最後剪出一部影片並發到他的YouTube頻道上，觀看數高達1429萬，留言數量也有5千多則。他也在種植過程中，得出2個影響生長的重要因素。









日本網友Noringo用菜心完美再生一顆高麗菜，並且曝2關鍵表示：生長速度會變慢。（圖／翻攝Youtube頻道《Noringo》）

高麗菜被買回家後，人們通常都會將菜心丟掉，但它其實藏有驚人的生長力。根據 日媒《ほ・とせなNEWS》報導 ，有一名日本網友Noringo知道高麗菜的菜心泡水會長出新葉子；然而讓他好奇的是，如果繼續種的話，會長出一顆像外面超市賣的高麗菜嗎？因此，他親自實測並花費158天的時間拍攝整個過程，再發布到YouTube頻道上，觀看次數至今已累積高達1429萬多，留言也有5千多則。許多網友感到驚訝並在底下留言「竟然僅憑一顆菜心就能如此完美的再生」、「感謝原PO多日來的努力」、「真的太神奇了」、「所以這真的是無窮無盡的高麗菜啊！」、「我感動得都快哭了」。





他花158天把菜心變成一顆完整的高麗菜。（圖／翻攝Youtube頻道《Noringo》）





在栽培期間，他也遇到很多挑戰，最大的2因素是：如何控制溫度、養分。隨著氣溫變冷，高麗菜的生長速度也變慢，若不移到室內，恐怕無法結球。他原本使用的盆栽太小，所以外層的葉子會慢慢枯黃，因此他換到更大的盆栽，並且定期施肥、使用植物萃取營養液，加上定期修剪頂端葉片促進生長。終於到了第158天時，菜心終於結成球，即便生長出的尺寸不大，但完整度卻意外地讓人驚艷。Noringo將「菜心種出的高麗菜」一半拿來切片做菜絲，另外一部分則搭配鹽昆布拌成一道料理。Noringo開心的表示，他很高興這段影片激發了，許多人對家庭園藝的興趣，他還透露自己未來的目標是挑戰「松茸的再生栽培」。





