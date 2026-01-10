高麗菜慘跌！台南里長霸氣包下1200顆 免費分送里民

高麗菜量產價跌，台南市南區大忠里長許智雄主動購買700顆高麗菜，10日公開分送里民與弱勢戶。（程炳璋攝）

高麗菜今年因氣候佳、收成好，造成價格崩盤，去年底最低每公斤5、6元，跌到生產成本線。許多菜農被逼以每顆10元提供民眾自採，台南市南區大忠里、田寮里2里長得知，向白河區菜農合購1200顆高麗菜，10日分送里民。台南市農業局表示，因年節將近，高麗菜價近日已回升到每公斤11.5元。

台南市高麗菜產量全台第4，冬季較少病蟲害，農民每年趁稻米休耕期都搶種，因此每逢冬季的12月與隔年1月都是盛產季節。

台南市的高麗菜前年底種植期間遇上風災，耕種面積變小，以致去年1月量少價昂，產地價平均每公斤16元，農民賣到好價格。

去年底的種植期氣候穩定、較少天災因素，導致今年1月高麗菜產量大增，生產期集中，盡管農糧署預警宣導農民恐生產過量，仍出現菜價大跌，每公斤一度跌破5、6元，價格不到去年同期的3分之1，農民反應不敷生產成本。網路上紛紛出現菜農以每顆最低10元賤賣，要民眾到菜園內自採。

台南市南區大忠里長許智雄、田寮里長陳敏慧得知高麗菜跌，主動聯繫白河區菜農，以每顆20元大量採購，許買了700顆、陳買了500顆，10日大方分送里民，弱勢里民加送2顆。

台南市農業局表示，最近已近歲末，許多企業辦尾牙餐會，市場提升需求，高麗菜價已回升到每公斤11.5元。台南市將密切關注菜價漲跌，配合農糧署調配市場供需。

