高麗菜抗癌、幫肝臟解毒、降血壓！名醫大推：我家幾乎天天吃

你愛吃高麗菜嗎？功能醫學科醫師劉博仁說，高麗菜是自己超愛煮來吃的蔬菜，除了平價、好保存外，更是富含各種健康益處，能保護胃黏膜、抗癌、幫肝臟解毒等。

名醫家中必備高麗菜

劉博仁說，自己家裡的冰箱，幾乎全年不缺高麗菜，除了因為好保存、煮法多，最重要的是高麗菜對身體真的很好！高麗菜不只是纖維多而已，還含有一種很特別的成分「維生素U」，雖然維生素Ｕ不是真正的維生素，但有研究發現它對保護胃黏膜、幫助胃潰瘍癒合，很有幫助。

1950年已證實高麗菜能改善腸胃不適

早在1950年代的醫學文獻早就記載，胃潰瘍患者每天飲用新鮮高麗菜汁，竟然比一般療程恢復得更快，證實高麗菜汁能有效改善腸胃不適，提升生活品質。

高麗菜營養好處

高麗菜的營養價值遠超過我們的想像！劉博仁也分析了高麗菜的營養價值：

維生素C：高麗菜富含維生素C，能增強免疫力並提供抗氧化保護。 維生素K：對凝血功能與骨骼健康至關重要。 葉酸：高麗菜當中豐富的葉酸對孕婦及細胞修復特別有益。 鉀：鉀元素有助於降低血壓。 硫化合物：能促進肝臟解毒功能，甚至具有抗癌潛力。

高麗菜料理多元！健康飲食靠這樣吃

高麗菜的烹調方式多元化，能滿足不同的口味需求。劉博仁分享了幾種簡單又美味的高麗菜料理方法，像是快炒高麗菜只需加入蒜頭和辣椒，簡單拌炒就能香氣四溢。也可以將高麗菜加入排骨湯或雞湯中，能釋放出天然甜味。

天氣熱吃不下，也可以涼拌高麗菜絲搭配芝麻醬或日式醬汁，清爽可口；高麗菜也能作為韓式煎餅或手捲餅的內餡，增加口感層次；甚至可以與香菇和蝦米一起做成高麗菜飯，成為全家人喜愛的下飯好菜。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／劉博仁醫師

