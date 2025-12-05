高麗菜產量過剩價格大跌 立委張啓楷體恤農民在鎮天宮和文財殿共送1000顆給民眾

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】今年高麗菜因產量過剩、價格不佳，每斤不到10元，讓辛苦的菜農因價格下跌損失慘重，有的菜農宣佈民眾自採每顆10元保住成本，有的甚至棄收耕除做肥料。立委張啓楷體恤農民辛苦，國會辦公室發起【民眾嘉菜啦！挺菜農、疼惜民眾】活動，今（5）日下午分別在鎮天宮和文財殿分送新鮮高麗菜1000顆給民眾，在當地里長的廣傳下二個廟宇前都大排長龍，所幸張啓楷服務團隊事先製作號碼牌分發，使得分送過程井然有序又溫馨。

張啓楷立委表示，這次公益活動以不錯的價格向菜農收購，再透過串聯嘉義市各鄰里及廟宇，每戶發放一顆高麗菜，大家一起在這個時候為農民們做一點實際的幫忙，當然也不只挺農民、也替家家戶戶省一點荷包。今天的活動相當成功，未來會再舉辦類似的公益活動。

張啓楷立委指出，首先感謝到場協助送菜活動的里長、鄰長。現在的高麗菜很便宜，我們的農民收入很不好，所以我們的團隊發起送菜挺農民，幫助農民活動，同時也讓鄉親們可以省一點菜錢。話鋒一轉，張立委強調，阿楷是嘉中畢業的，這兩年的立委法員一直都很努力打拼為嘉義。就像一年要（為嘉義市）爭取多63億的預算，在台北（立法院）很拼，財政收支方案，民進黨一直擋！一直擋！我從總質詢到委員會的質詢，我是黨團的副總召，多次會議中，一直爭取才得到的。

張啓楷強調，他也帶經濟部長、交通部長來嘉義，國道一到國道三，從牛稠溪那，做一條快速道路聯結，交通部長當面答應，現在已經開始在做了，所以未來我們要到國一、國三，就不用說一定要再經過市區，交通會更方便；嘉義的的KANO棒球隊很有名，我爭取台糖來冠名贊助，所以去年KANO棒球隊在台灣是第六名，現在已經進步到第三名，未來一定會再得到冠軍，我們爭取很多很多對我們嘉義有利的建設，期望未來有機會，可以為嘉義鄉親做更多有利鄉親的事。

到場領高麗菜的98歲阿嬤說，張啓楷立委的服務做得很好，有事要找他，他本人及團隊的服務態度都很好，很勤快、很好央甲，聽說阿楷要選市長，希望大家給予支持及加油。

圖：高麗菜產量過剩價格大跌，立委張啓楷體恤農民辛苦 ，國會辦公室發起【民眾嘉菜啦！挺菜農、疼惜民眾】活動，今天在鎮天宮和文財殿共送出1000顆給鄉親，場面熱烈溫馨。（記者吳瑞興攝）