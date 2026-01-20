高麗菜產量過剩價跌 DIY泡菜健康美味

〔記者賴筱桐／新北報導〕近期高麗菜受暖冬影響，造成產量過剩，產地價格崩跌，傳統市場每斤約10元。臉書「我的新北市」表示，冬季是高麗菜的盛產期，脆嫩鮮甜、營養滿分、價格實惠，推薦民眾自製台式泡菜，並公開製作步驟，配上炸物一起食用，非常清爽解膩。

根據新北果菜公司交易行情，1月20日板橋果菜市場甘藍(初秋品種)成交量3萬4104公斤，平均價每公斤8.6元，最高價每公斤30元，最低價每公斤僅4元。

「我的新北市」教導民眾挑選高麗菜的小撇步，包括外型完整：葉片緊實，無明顯破損；梗部清脆：按壓有彈性，水分充足；沉甸厚實：拿起來有重量，味道夠鮮甜。

台式泡菜準備材料包括乾淨可密封容器、手撕高麗菜、少許紅蘿蔔絲、鹽、白砂糖、白醋、冷開水、適量蒜末、辣椒切片。

製作方式第1步是殺菁去水，將高麗菜與紅蘿蔔洗淨瀝乾，放入鐵盆或塑膠袋中，以鹽巴充分抓勻、翻攪搖晃後靜置約1小時；第2步是沖洗瀝乾，靜置後以開水沖洗2到3次，倒掉多餘鹽水，並擠乾高麗菜水分。

第3步是調製醬汁，白醋和糖比例大約1:1，可依個人口味調整；第4步混合醃漬，將高麗菜放入乾淨密封罐，加入蒜末、辣椒片、醬汁拌勻；第5步為冷藏發酵，將調味好的高麗菜密封浸泡，放入冰箱冷藏4小時以上，建議冰過夜風味最佳。

「我的新北市」提醒美味小秘訣，徹底擠乾高麗菜水分，泡菜更脆口；使用玻璃容器可避免醋酸與塑膠產生反應，較不容易殘留異味；置於冰箱冷藏約可保存5到7天，並以乾淨且乾燥的筷子取用，避免變質。

