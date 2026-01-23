高麗菜產量過剩1顆僅19元！如何挑選、保存方法曝 最長可放2個月

最近高麗菜產量供過於求，價格約在1斤20元左右。（示意圖／photoAC）

近期是高麗菜盛產季，產量供過於求，價格約在1斤20元左右，更有量販店推出單顆19元的優惠。不過高麗菜該怎麼挑、怎麼保存，才能又甜又脆還不浪費？農糧署與日本料理研究家島本美由紀也分享多種高麗菜保存妙招，讓高麗菜放上數週依然翠綠爽口。

農糧署曾在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文道，如果想挑選鮮甜爽脆的高麗菜，應掌握14字口訣「外表翠綠底部白，較輕膨鬆更脆口」，首先要確認高麗菜外型是否完整，葉片無黃萎或水傷，如果葉子薄且清亮，代表滋味較為脆嫩、品質較好，接著可以用手輕捏梗部，要是一下就捏碎且聲音清脆，表示質地鮮嫩。

廣告 廣告

農糧署建議，若想從重量判斷，春季購買時，可將高麗菜舉起來，感受是否輕盈，冬季則應選擇厚重又扎實的高麗菜。

農糧署指出，如果無法一次吃完整顆高麗菜，可以先用菜刀的刀尖挖掉菜心，接著將沾濕的紙巾塞入，最後用包紙包好，裝入塑膠袋稍微封住袋口，在陰涼處可保存3至4日，放進冰箱冷藏則可保存2週。

日本料理研究家島本美由紀也曾在著作《食材保存保鮮術：一看就懂，不浪費‧更美味》中，分享3種保存高麗菜的方法：

1、挖掉高麗菜芯：在高麗菜莖部斜刺3刀，挖出三角形菜芯，用沾濕的廚房紙巾塞進切口處，再把整顆高麗菜放進保鮮袋，注意莖部朝下擺放，每次取菜後要更換濕的紙巾，約可保鮮3至4週。

2、濕紙巾包覆切口：若是購買剖半的高麗菜，可使用沾濕的紙巾包覆切面，再放入保鮮袋，切口朝下，約可保存10天。

3、切塊冷凍：先挖掉高麗菜芯，整顆切成大塊放進保鮮袋，接著冰進冷凍庫，就可以保存1個月以上。

另外，曾有達人分享「水耕法」，準備好裝有清水的容器，將高麗菜莖部朝下放入盆中，讓根部接觸水面，每3天換一次水，吃多少就摘多少菜葉，放置2個月後葉片仍能保持脆綠。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

詹能傑3度返火場摘面罩救人殉職 母跳出揭消防員2大問題！家屬急發聲

「我再ven一次」爆紅是什麼哏？她神模仿影片曝光 惹怒中國人

竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見