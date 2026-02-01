高麗菜盛產價跌 南市議員辦「捐發票換高麗菜」守護弱勢





高麗菜進入盛產期，產量大增導致市場供過於求，產地價格下跌，讓菜農承受極大壓力，為避免農民辛苦耕作的成果因量多價跌而受損，市議員陳皇宇今(1)日特別舉辦「捐發票換高麗菜」活動，協助農民行銷，同時鼓勵民眾以實際行動投入公益。

陳皇宇表示，今日分別於關廟及歸仁服務處準備高麗菜，開放民眾以捐贈發票兌換，所募集的發票將全數捐贈予華山基金會，讓農民的辛勞與民眾的愛心相互串連，創造農民、公益與社會三贏的局面。

陳皇宇指出，冬季氣候適合蔬菜生長，高麗菜供應量大幅攀升，他持續透過認購行動協助穩定市場供需，減緩價格波動對農民造成的衝擊。本次活動除「捐發票換高麗菜」外，也結合華山基金會年菜發放計畫，將認購的高麗菜與年菜一同送至弱勢獨居長輩家中，陪伴長輩溫暖過年，讓關懷不缺席。

此外，高麗菜也將送往設有供餐服務的關懷據點，為長輩們加菜，讓寒冷的冬天多一份溫暖與關懷。

陳皇宇強調，希望在寒冷的季節裡，透過簡單而具意義的行動，為社會注入溫暖。本次活動不僅是支持基層農民，更期待凝聚鄉親的力量，讓這顆「國民蔬菜」化為守護弱勢、傳遞愛心的重要力量。

