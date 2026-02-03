高麗菜表面長一堆黑點 農糧署喊「安心吃」 1狀況要丟掉

高麗菜葉片上出現黑點，常讓民眾誤以為已腐壞而不敢食用，日本廚師Papuchan指出，這類現象多與生長或儲藏期間的環境壓力有關，屬於正常現象，又稱「芝麻病」；台灣農糧署也表示，芝麻病常見於十字花科葉菜，並非黴菌或腐敗，不影響營養價值，但若出現大面積黑斑或褐斑，就要懷疑已經腐爛，應避免食用。

《Yahoo JAPAN》專欄報導指出，廚師Papuchan表示，高麗菜葉片上出現的黑點其實是所謂的「芝麻病」，主要與生長過程中的環境壓力有關，例如施肥過量、吸收過多氮素，或天氣忽冷忽熱等因素，都可能導致葉面產生黑點。

Papuchan說，這些黑點屬於多酚類物質的反應，就像植物在強烈日照下出現的「曬傷」，並非腐敗或黴菌感染，因此即使高麗菜出現芝麻病，仍可安心食用。

農糧署過去曾在臉書說，葉菜出現黑點多被稱為「黑點病」或「芝麻病」，屬於作物在生長或儲存過程中常見的生理性問題，可能與品種差異、氮肥代謝不完全、水分管理不當、接近成熟期，或儲藏溫度過低等因素有關。

農糧署提到，這類黑點常見於大白菜、小白菜、青江菜等十字花科葉菜，不會影響營養價值，可安心食用；但如果葉梗或葉面出現大面積黑斑或褐斑，代表可能已腐爛，或感染黑斑病、炭疽病等病害，建議丟棄、避免食用。

