高麗菜變黑還是能吃 廚師曝出現1狀況 整顆丟掉不要省

高麗菜是台灣常見的青菜，不少人覺得發黑的高麗菜不討喜，只要一變黑就挑掉不吃，有日本廚師指出，高麗菜的切口氧化後本來就會變黑，其實還是可以吃，但若整片葉子或菜心發黑，就可能是出現腐爛，這時最好直接將整顆高麗菜丟掉，不要為了省錢僅剔除發黑的部分，吃下爛菜可能導致身體不適，造成更多後續問題。

《Yahoo JAPAN》專欄報導，廚師Papuchan表示，高麗菜是很方便的食材，不論清炒或蒸煮都很美味，但不少人洗菜、挑菜時，會覺得發黑的菜葉很噁心，甚至直接全部挑掉，其實這是錯誤又浪費的做法。

Papuchan解釋，高麗菜的切口經氧化，本來就會變黑，與蘋果、茄子變褐色的道理相同，因此若只有切口或破損的地方稍微變黑，代表那顆高麗菜本身沒有問題，還是能夠吃下肚，但若整片葉子大面積變黑，或菜心的部分整個黑掉，那就可能是出現腐敗情形，這時才應該丟掉。

除了菜心變黑外，Papuchan也指出，若高麗菜腐爛滲水，或出現刺鼻的酸味，同樣代表內部已經開始腐爛，這時最好把整顆高麗菜都丟掉，千萬別試圖只挑掉發黑的部位，否則可能將爛菜吃下肚，最終導致身體不適，跑一趟醫院既花時間又花錢，反而得不償失。

