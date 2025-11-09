高麗菜變黑還能吃？日廚師揭「3大警訊」：出現就該丟
生活中心／吳宜庭報導
高麗菜是台灣家庭餐桌上最常見的蔬菜之一，許多人習慣一次買整顆回家保存。不過，若冷藏一段時間後發現葉片變黑或出現異味，這顆菜還能吃嗎？日本料理廚師Papuchan在專欄指出，高麗菜若出現「葉片腐爛、變黑、散發酸味」三種情況，就代表已經變質，應立刻丟棄，千萬不要食用。
高麗菜變黑可分為「氧化變色」與「腐敗變黑」兩種，若只是切口或破損部位因接觸空氣而氧化變黑，屬於自然現象。（示意圖／翻攝自Pexels）
Papuchan在《Yahoo JAPAN》中解釋，新鮮的高麗菜葉片應該結實飽滿，若因吸收過多水分而變得軟爛，甚至滲出褐色汁液，表示菜葉開始腐爛；若冰箱底部潮濕或塑膠袋中積水，更是變質的前兆。至於許多人關心的「變黑」問題，廚師指出，高麗菜變黑可分為「氧化變色」與「腐敗變黑」兩種。若只是切口或破損部位因接觸空氣而氧化變黑，屬於自然現象，與蘋果、茄子切開後變褐色的原理相同，仍可安心食用。然而，若整片葉子大面積變黑、摸起來黏滑，或連菜心都呈黑色，就不是氧化，而是腐敗的徵兆。Papuchan提醒，高麗菜新鮮時幾乎沒有氣味，一旦出現酸味或刺鼻異味，代表內部已開始腐壞。即使僅部分葉片變黑，也不建議切除後繼續食用，以免吃下變質食材造成腸胃不適。
高麗菜若出現酸味或刺鼻異味，代表內部已開始腐壞應果斷丟棄，避免因小失大。（示意圖／翻攝自Pexels）
廚師強調，高麗菜雖是平價食材，但保存不當易腐爛，若出現上述三大警訊，應果斷丟棄，避免因小失大。為延長保鮮，農糧署分享3招保存辦法：
第1招：20度以下環境若整顆未切，可置於陰涼通風處，常溫保存3至5天
第2招：先挖菜心包起來 再用塑膠袋、保鮮膜或白紙包裹，可冷藏7至10天
第3招：將水份吸乾切成大塊，再放入夾鏈袋， 可冷凍30天以上。
這些方法都能讓高麗菜保存的更持久、安全又安心。
原文出處：高麗菜變黑還能吃？日廚師曝「3大警訊」快丟掉...農糧署教「3招」保存一月
