高麗菜豐收價格大崩盤 農民含淚開放民眾自採：採收工錢都不夠

高麗菜價大跌，農民開放民眾自採，1顆30元、4顆100元，民眾整簍整簍打包。（圖／中國時報羅琦文攝）

高麗菜大豐收，價格大跌，農民難以回收成本，近來屏東萬丹與高雄大寮等地區，出現許多自採高麗菜一顆30元、甚至還有低到一顆10元的菜田，民眾享受農家田園樂，整袋整袋高麗菜扛回家，農民卻笑不出來。

高麗菜價大跌，農民開放民眾自採，1顆30元、4顆100元。（圖／中國時報羅琦文攝）

「菜金菜土啊！」萬丹謝姓菜農說，去年這個時候市場價大約1斤150元，目前市場價格大約1斤4、50元，1斤足足少了100元。菜商來收菜，2分地大約3萬5000元左右，他2分地不算人工，光成本就要2萬多元，高麗菜一季約65天，等於兩個月賺1萬多，1個月才幾千元，還不算每天辛苦照料菜園，乾脆開放讓民眾自採。

住附近的李小姐採了8顆，笑得很開心，直呼比市場便宜太多；新園的蕭先生應同事邀約，前來採高麗菜，直嘆「高麗菜價快崩盤了吧」；萬丹李小姐帶著孩子來體驗農家樂，天氣涼爽，小朋友玩得很開心，但農民卻笑不出來。

高麗菜價大跌，農民開放民眾自採，小朋友體驗農家田園樂。（圖／中國時報羅琦文攝）

謝姓菜農表示，從上周開始，屏東許多鄉鎮如潮州、竹田、萬丹、高樹和高雄大寮、大樹，就有許多高麗菜園開放給民眾自採，萬丹上周就他所知就有6場，這周也有4、5場，有的一顆20元、3顆50元，看大小不一定，他的菜比較漂亮、比較大顆，所以1顆30元、4顆100元。

謝姓菜農說，政府只有保障稻米價格，其他蔬菜都沒在管，如果菜價賤，農民乾脆打碎作肥料，農民辛苦耕作，還要看天吃飯，他的田是自己的，就辜且繼續種下去。

高麗菜價大跌，農民開放民眾自採，1顆30元、4顆100元，民眾整簍整簍打包。（圖／中國時報羅琦文攝）

另一位李姓菜農則表示，現在高麗菜價格連採收的工錢都不夠，有時價格高的時候，也是因為受天氣或蟲害影響欠收，產量減少，農民還是沒有賺，現在高麗菜就是等民眾採收完，再根除重新種植其他的作物。

高麗菜大豐收，價格大跌。（圖／中國時報羅琦文攝）

