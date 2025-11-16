高麗菜豐收市場價格大崩盤 菜農轉捨為得一顆10元任您採

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】面對高麗菜大豐收導致市場價格崩盤，嘉義縣六腳鄉一處菜園的農民，沒有選擇讓心血爛在田裡，而是採取了「轉捨為得」的溫馨策略。農民連續兩天開放民眾以每顆新台幣 10 元的價格自採，不僅保住成本也讓農產品得以去化，同時成功吸引大批民眾，體驗難得的田園樂趣。

今年因天氣較熱，高麗菜產量豐碩，但市場價格卻跌至谷底。農民表示，目前送至市場拍賣的價格，一箱 20 公斤僅約 80 元，換算下來，平均一顆高麗菜的收入不到 8 元，「扣除運輸、種植等成本，幾乎是沒賺，甚至虧本。」 收入遠不足以支付成本，若直接當肥料又心有不捨。

為避免浪費，同時加減回收部分成本，農民決定開放菜園，讓民眾親自下田採摘。

活動消息一出，旋即吸引大批民眾前來響應。昨日一整天，菜園就湧入人潮，許多民眾全家大小一同前往，享受在泥土中親手拔菜的田園樂趣。

民眾表示，「十塊錢一顆真的非常便宜又值得！我們每個人都採了十幾顆以上，不僅買到了新鮮蔬菜，孩子們也玩得非常開心。」。

農民指出，目前剩下的高麗菜已數量不多了，要前往的民眾可能會撲空，只剩下不收錢的高麗芽可以採集，明天就要將高麗菜園重新耕做了。

圖：面對高麗菜大豐收導致市場價格崩盤，嘉義縣六腳鄉一處菜園的農民，沒有選擇讓心血爛在田裡，而是採取了「轉捨為得」的溫馨策略。農民連續兩天開放民眾以每顆新台幣 10 元的價格自採，吸引許多民眾及親子一起去採割。（記者吳瑞興攝）