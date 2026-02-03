高麗菜「芝麻病」不影響食用 農糧署示警：注意大塊黑斑

高麗菜香甜多汁的口感受許多人歡迎，但蔬菜上的斑斑黑點有時讓人看著不太自在。農糧署釋疑，這是「芝麻病」，不是黴菌或腐壞的印記，不影響營養價值，但出現1狀況還是得丟掉。

高麗菜盛產時節到來，農糧署表示蔬菜上有黑點不影響營養，但黑點面積太大可能是腐爛或感染病害。（示意圖／中天新聞）

每年11月至翌年4月是高麗菜產季，農糧署表示，當季高麗菜又鮮又甜，還有豐富纖維質、維生素及礦物質等營養物質，無論是清炒、煮白菜湯、包水餃或做成白菜滷，多種吃法滿足大眾味蕾。

不過購買高麗菜時，可能會看到蔬菜上有黑點，農糧署指出，這些黑點一般稱為「黑點病」、「芝麻病」，是作物在生長或貯藏過程中，常見的「生理障礙」，肇因可能是品種、施用氮肥未完全代謝、水分管理不佳、成熟後期或貯藏溫度過低等，也常出現在十字花科葉菜類如小白菜、青江菜等，不會影響蔬菜的營養成分，自然也可放心食用。

廣告 廣告

但農糧署也提醒，辨別安全與否的關鍵，在於蔬菜上黑斑的範圍與性質。若葉梗或葉面出現大塊黑斑或褐斑，則可能是蔬菜腐爛，或感染黑斑病、炭疽病等植物病害，此時應避免食用並建議丟棄，以確保食用安全。

延伸閱讀

AI 揪出「無症狀」關鍵病灶 54歲男幸運逃離大腸癌！

傳OpenAI內部不滿輝達晶片效能 去年起尋找替代方案

沒瘦要賠200萬！印太智庫執行長喊：這局不能輸...1個月「暴瘦11kg」