高麗菜1顆跌到19元！神級保鮮法曝光 達人教挑選4原則

近日高麗菜產量供過於求，導致價格崩盤，不少量販店甚至殺到19元一顆。民眾如果搶便宜，買了多顆高麗菜該怎麼保存呢？對此，全聯福利中心過去曾分享保鮮秘訣，只要善用廚房紙巾就能延長保鮮期。另外，網紅菜販廖炯程也曝光挑選高麗菜4大原則。

廖炯程在臉書發文指出，其實正當時的時令高麗菜都好吃，有吃過進口高麗菜的應該很懂，像是吃鍋貼水餃覺得高麗菜很硬不甜的，涮涮鍋的高麗菜很蒼白煮不爛的，泡麵裡面的乾燥蔬菜，很多都是進口高麗菜。

「想要葉薄爽脆『卡滋卡滋』的要挑輕的，想要咬下去會出水並享受葉面甜味的要挑重的」。他也曝光購買高麗菜時的挑選原則，首先外觀不要明顯的破損，爛葉；顏色要翠綠，不要死白；葉梗要有脆性，不是軟塌也不是硬；挑起來有個特殊原則，手拿起比看起來感覺輕，內部蓬鬆脆口，想吃偏硬的口感（比如煮火鍋），就挑結實的，拿起來比看起來的重。

全聯福利中心則在臉書粉專粉享保鮮秘訣，第一步是將菜心以三角形狀切掉，接下來將沾濕的廚房紙巾塞進缺口，最後放進塑膠袋，並將缺口朝下放入冰箱。小編提醒，之後取用時只需以剝葉片的方式拔取所需份量，不需切片以避免切面發黑，就能讓高麗菜保存更久、更完整。「就不會因為吃不完，擔心發黑長芽而卻步」。

