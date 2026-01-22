高麗菜1顆19元 買太多怎保存？達人教「1神招」：放2個月仍甜又脆

記者柯美儀／台北報導

台灣高麗菜正值盛產期，供過於求價格跌至歷史低點。繼全聯推出19元高麗菜引發搶購熱潮後，愛買量販也跟進，即日起至25日台灣高麗菜及白蘿蔔同樣下殺19元。市場達人廖炯程也分享高麗菜的挑選與保存技巧。另有1妙招讓高麗菜常溫擺2個月仍能保持翠綠色。

高山、平地高麗菜皆有尖頭？

廖炯程指出，市場進貨來源其實只有「高山高麗菜」與「平地高麗菜」之分，尖頭外型並非高山專屬。一般來說，高山產區多為尖頭，但只要日夜溫差大，不論平地或初秋品種，也可能長成尖頭，因此不能單憑外型就判斷產地，否則容易被誤導，畢竟高山與平地高麗菜價格可差到2至3倍。

至於尖頭高麗菜為何普遍被認為比較甜？廖炯程解釋，這與生長環境有關。當日夜溫差大時，夜晚外層葉片生長趨緩，內層葉子仍持續發育，導致菜心形成尖頭，這類高麗菜甜度較高、口感也更脆。

高麗菜輕重選擇

坊間也流傳「要挑重的」或「要挑輕的」高麗菜，廖炯程表示，其實兩種說法都對，關鍵在於料理方式與個人口感偏好。高麗菜成熟過程中，葉片會越包越緊實、葉面越厚，因此重量可作為成熟度的參考。喜歡葉薄、清脆口感的人，適合選擇看起來大但拿起來較輕的；若偏好多汁、甜味明顯，則可挑選較結實、較重的高麗菜，特別適合炒菜或煮湯。

廖炯程也整理出實用的挑選原則，如下：

1.外觀不要明顯的破損、爛葉。

2.顏色要翠綠，不要死白。

3.葉梗要有脆性，不是軟塌也不是硬梆梆的。

4.手拿起比看起來得輕，內部蓬鬆脆口，想吃偏硬的口感，比如煮火鍋就挑結實的，拿起來比看起來的重。

廖炯程也幽默提醒，別再敲敲拍拍聽聲音，「那是挑西瓜的方法，不適用於高麗菜」。

高麗菜不放冰箱 「水耕法」也能保鮮2個月

另有一名高麗菜達人曾在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享，其實高麗菜不一定要放冰箱，常溫情況下也能保鮮，也就是使用「水耕法」，甚至放置2個月，高麗菜仍能保持翠綠色。步驟如下：

1.準備水盆：一個乾淨的容器，注入適量清水。

2.擺放高麗菜：將高麗菜莖部朝下放入水盆中，讓根部接觸水面。

3.定期換水：每3天換一次水，保持根部吸收水分。

4.摘取菜葉：食用時可依需求摘取部分葉子，剩餘菜葉繼續留在水中。

