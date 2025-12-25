高點不追拉回不怕！聯準會連降3碼 它這樣佈局AI鏈賺錢

財經中心／余國棟報導

台股整理反而提供分批佈局機會，從長線來看AI結構仍完整，且台股基本面維持強勁，投資人可善用國泰台灣高股息基金等主動式基金讓專業團隊管理，一舉掌握包含台積電等多檔權值股在內的上中下游完整AI產業鏈，來分散個股風險。（示意圖／PIXABAY）

隨著全球AI軍備競賽、資科中心擴建、半導體技術升級三大趨勢匯流，台灣以台積電為首，多家大廠位居產業鏈核心，台股受惠力度最深，刺激加權指數在站穩28,000點後持續走高，加上聯準會宣布再降息1碼、達成連續降息3碼紀錄。護國神山台積電更是公開今年11月獲利，刷新歷史第三高紀錄。國泰投信表示，台股整理反而提供分批佈局機會，從長線來看AI結構仍完整，且台股基本面維持強勁，投資人可善用國泰台灣高股息基金等主動式基金讓專業團隊管理，一舉掌握包含台積電等多檔權值股在內的上中下游完整AI產業鏈，來分散個股風險。

廣告 廣告

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，AI晶片需求持續暢旺，除了原先佔據絕大市場份額的輝達，包括亞馬遜、Google等科技巨頭也陸續投入晶片市場，根據高盛預估，2027年全球ASIC晶片出貨量將持續創高，全年出貨量可達到2025年的170%，貨量明顯放大。且隨著晶片設計愈加複雜，成本持續上升，更突顯成品的良率至關重要，連帶影響先進半導體測試產業的長期利多，觀察旺矽、致茂等測試設備廠具備顯著成長潛力，商機有望再迎擴大機會。

梁恩溢也提到，AI已從訓練階段逐步拓展到推論，也代表需要更多的AI算力支撐，輝達、亞瑪遜、Google的需求增長，也將再反向挹注AI硬體供應鏈的出貨量和營收動能。受惠台廠包括台積電、台達電、貿聯-KY與台光電，都是國泰台灣高股息基金投資組合，涵蓋產品輝達旗下的GB系列、亞馬遜的Trainium晶片與Google TPU等，雲端服務供應商(CSP)的需求增長有望成為台廠最大成長機會來源。

國泰台灣高股息基金精選AI動能股，並透過價值股、高息股嚴控基金波動度，在近3個月、6個月、1年、2年及3年的夏普值皆優於同類型基金平均值。夏普值反映投資人承擔相同投資風險時，可以獲得的報酬多寡來判斷，當基金的夏普值越高，也代表投資的性價比越高；顯見國泰台灣高股息基金，具備追逐收益的同時也兼顧較低的波動度，適合投資人納入資產配置。基金具有不配息級別A、採用月配息機制的配息級別B，以及今年7月掛牌的TISA級別基金，幫助投資人實現長期投資目的，滿足不同理財需求。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／美股平安夜傳佳音！道瓊、標普再寫新高 科技巨頭還能嗨到年底？

台股盤前／美股再寫史高！台指夜盤上漲64點 台股明開盤衝聖誕行情

盤後籌碼／外資賣超38億！台股收紅61點 存股族最愛這幾檔被倒好慘

蛇年交易榜單大洗牌 這2檔竟從榜外直衝前5！

