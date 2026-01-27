高點補習班爆侵權！名師盜用「生物學聖經」題庫5年 遭檢方起訴

社會中心／台北報導

知名補教業者「高點教育」高雄分班曾姓講師，涉嫌自2019年起，擅自重製美國培生教育出版公司、被譽為「生物學聖經」《Campbell Biology》的生物學題庫，編製成教材供學員使用。士林地檢署偵結，認定其未經授權散布侵害著作權之重製物，依法提起公訴。

起訴書指出，曾姓講師任職於高點教育科技股份有限公司附設高雄市立短期補習班。他明知《TestGen for Campbell Biology》第11版及第9版等原文考題資料，均為美國培生教育出版公司（Pearson Education）享有著作權的語文著作，未經授權不得擅自使用或散布。

然而，曾男為了豐富教學資源，自2019年起至2024年5月間，接續重製上述題庫內容，編撰成名為「生物學（考題補充Q1、Q2）」的講義，發放給實體班及函授課程的學員使用。

全案源於培生公司發現教材遭盜用後提告，由法務部調查局高雄市調查處進行搜索並扣押相關證物，後移轉至士林地檢署偵辦。曾男在偵訊時否認侵權，辯稱手上的考題光碟是透過書商合法取得，自己只是轉交給補習班印製，並未進行重製或改作。

但檢方經比對扣案教材與蝦皮賣場購得的考題資料，發現曾男編撰的講義內容與培生公司第9版及第11版原著題庫高度雷同，且與曾男所稱書商代理的版本不符，認定教材確實是未經授權的重製物。檢察官認為，曾男雖有調整題號或章節編排，但未加入新創意，屬於「修改後重製」。

檢方認定，曾男行為觸犯《著作權法》第91條之1第2項「擅自散布侵害著作財產權之重製物」罪。由於其重製的目的是為了散布，法律上重製行為被散布的高度行為所吸收，不另論罪；考量他長期提供侵權教材，侵害同一法益，屬於接續犯，建請法院論以一罪。

