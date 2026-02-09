【高鼎宸專欄】誰成就了高市早苗？——從大國博弈看日本新右翼的興起
文／高鼎宸 青年陽光黨主席
在當前亞洲地緣政治的棋局中，日本政壇的一舉一動都牽動著印太區域的敏感神經。高市早苗，這位被視為安倍晉三「最正統繼承者」的女性政治家，其政治聲望的暴漲並非偶然。高市早苗的崛起，是民族主義、地緣政治、美國戰略以及日本內部心理需求交織而成的結果。究竟是誰成就了高市早苗？我們可以從以下五個面向進行深度剖析。
一、 外部威脅的催化：中共攻擊帶來的「反彈效應」
民族主義向來是政壇中最廉價、卻也最有效的催化劑。高市早苗之所以能快速凝聚支持，很大一部分動力來自於中共的「助攻」。每當中共官方或官媒對高市的靖國神社參拜問題、或其對華強硬立場進行口誅筆伐時，反而激發了日本國內保守派民眾的逆反心理。
對日本選民而言，當外國政府試圖干預本國政治人物的立場時，原本的政見辯論就升格成了「主權保衛戰」。高市早苗成功的將中共的攻擊轉化為其政治資本，證明她才是那個「不畏強權、堅守日本立場」的領導者。中共的強硬，無意間成了高市早苗民族主義大旗下的最強勁風力。
二、 政治韌性的繼承：延續安倍晉三的「鬥而不破」
日本政治具有極強的延續性，而高市早苗正是「安倍路線」最堅定的守護者。安倍晉三當年的策略在於：對外維持強大威懾，對內重塑國家自豪感，但在核心利益上始終保持「鬥而不破」的政治韌性。
高市早苗完美承襲了這套邏輯。她一方面主張強化防衛預算、修改憲法，展現出「戰鬥姿態」；另一方面，她深諳日本政治體系內部的妥協藝術。這種延續性讓日本傳統保守勢力（特別是清和政策研究會）感到安心。高市的崛起，本質上是日本政壇在後安倍時代，對於穩定與強勢領導風格的集體追尋。
三、 華盛頓的默許：美國全球戰略的印太支柱
在國際政治舞台上，沒有美國的點頭，日本首相之路向來舉步維艱。高市早苗的對華強硬立場，與美國目前的「印太戰略」高度契合。隨著美中對抗進入白熱化，美國需要一個不再縮手縮腳、能夠在第一島鏈承擔更多軍事責任的日本。
高市早苗主張的軍事擴張與台海局勢連動，正符合美國當權者的利益。這種來自華盛頓的隱形支持，讓高市在面對國內鴿派質疑時，擁有了最強大的後盾。可以說，美國對「強大日本」的戰略需求，是將高市推向權力巔峰的關鍵推手。
四、 民族心理的覺醒：大和民族的優越感與「再次偉大」
日本民族天生具有強烈的「大和民族」優越感。在經歷了「失落的三十年」後，日本社會普遍存在一種集體的焦慮與失落。高市早苗提出的政見，本質上就是日本版的「讓日本再次偉大」（Make Japan Great Again）。
她強調日本在亞洲的領袖地位，主張擺脫戰後體制的枷鎖，恢復國家的「正常化」。這種論述觸動了日本民眾心中渴望重回巔峰、重拾「亞洲第一」榮耀的敏感地帶。這種民族自豪感的喚醒，為她贏得了基層保守選民的狂熱支持。
五、 台灣政局的對照：親中反美日的末路
轉頭看向台灣，高市早苗的崛起對台灣政壇亦有深刻啟示。目前的中國國民黨，其路線被標籤為「親中反美日」，這在當前的國際大趨勢下顯得格格不入。
在美、日、台戰略同盟日益緊密的今天，若政黨無法看清印太戰略的大勢，執意走向親中路線，必然會失去與民主陣營的對話空間。高市早苗在日受歡迎，反映的是東亞民主國家對集權擴張的集體防衛心理。若國民黨持續忽視這種國際情緒與地緣實相，2028年想要取得政權，恐怕只是南柯一夢。
結語：時代造就的必然
高市早苗的崛起，不是一個人的勝利，而是一個時代的縮影。那是民族主義覺醒、大國對抗升級、以及日本尋求自我突破的必然結果。在高市的身後，我們看到的是一個正在轉向、準備在世界舞台上重新定義自己的日本。
